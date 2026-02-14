Sénégal: Des comprimés sous forme de drogue et du chanvre indien saisis à Saraya, les trafiquants en fuite

Kédougou — La Brigade de recherches de la gendarmerie de Kédougou (sud-est) a saisi, jeudi, dans la localité de Bokhody, située dans le département de Saraya, des comprimés et du chanvre indien, a-t-on appris, vendredi, de source sécuritaire.

"Les éléments ont procédé à une importante saisie de plusieurs centaines de comprimés sous forme de drogue, ainsi que du chanvre indien", a expliqué la source sécuritaire.

Cette saisie a été faite lors d'une opération de sécurisation, entre 8 h et 18 h 30, faisant suite à l'exploitation d'un renseignement signalant l'existence d'un trafic international de drogue, notamment de comprimés psychotropes et de chanvre indien.

La source signale que 1,5 kilogramme de chanvre indien et 48 paquets de feuilles à rouler ont été également saisis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Les gendarmes ont saisi 60 sachets de tabac à chicha, un sachet de mercure et une motocyclette", a détaillé la source sécuritaire.

"Les trois trafiquants présumés, tous de nationalité étrangère, ont pris la fuite en abandonnant l'ensemble des marchandises prohibées", a-t-elle poursuivi.

Une enquête est en cours afin d'identifier et d'interpeller les mis en cause en vue de démanteler le réseau impliqué dans ce trafic.