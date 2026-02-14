Afrique Centrale: BAD - BDEAC - Une alliance financière stratégique pour accélérer le développement

La visite officielle du Dr Sidi Ould Tah, président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) au siège de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ( BDEAC), marque un tournant dans la coordination des financements du développement sur le continent.

La visite, qui a eu lieu le 12 février à Brazzaville, ouvre une nouvelle phase dans la coopération financière entre institutions africaines. Reçu au siège de la banque sous-régionale par son président Dieudonné Evou Mekou, le responsable de la BAD a effectué une mission centrée sur le renforcement du partenariat et l'approfondissement des mécanismes d'intervention communs.

Au-delà de son caractère inédit, la rencontre a permis aux deux dirigeants de saluer la qualité de la collaboration existante et d'exprimer leur volonté d'intensifier les actions conjointes afin d'améliorer l'impact des financements dans les pays d'Afrique centrale. L'objectif affiché est de rendre les investissements plus structurants et mieux coordonnés au service du développement régional.

Les échanges ont également porté sur le positionnement de la BDEAC dans la nouvelle architecture financière africaine que la BAD entend promouvoir pour harmoniser les instruments de financement du continent. Dans cette dynamique, l'institution sous-régionale est appelée à jouer un rôle plus stratégique, notamment en renforçant sa capacité de mobilisation des ressources pour soutenir les grands projets économiques.

Cette convergence de vues ouvre ainsi la voie à une coopération plus étroite, guidée par une ambition partagée, à savoir : bâtir des institutions financières africaines solides, complémentaires et adaptées aux défis économiques et sociaux actuels.

La BDEAC se félicite de cette avancée qui devrait conforter sa mission de financement du développement en Afrique centrale tout en consolidant sa place au sein de l'écosystème financier africain.