Afrique: Le Sommet Italie-Afrique, un signal fort d'unité face aux divisions mondiales - Guterres

Addis-Abeba — Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a affirmé que le deuxième Sommet Italie-Afrique à Addis-Abeba envoie un message fort de partenariat et de coopération à l'heure où le monde fait face à une fragmentation géopolitique et économique croissante.

S'adressant à cette assemblée de haut niveau, Guterres a insisté sur le rôle essentiel de la coopération fondée sur la confiance et le respect mutuel pour relever les défis mondiaux communs.

Il a qualifié le sommet de « lueur d'espoir dans un monde de divisions croissantes » et a souligné l'importance de l'alignement avec le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Faisant référence au Plan Mattei italien, il a salué l'engagement de l'Italie envers la coopération africaine, le présentant comme un modèle pouvant inspirer d'autres partenaires.

Le Secrétaire général a identifié trois priorités mondiales majeures :

Combler le déficit de financement des pays en développement : M. Guterres a rappelé que les pays africains paient jusqu'à huit fois plus cher pour emprunter que les économies avancées, et que les ODD présentent un déficit annuel estimé à 4 000 milliards de dollars.

Il a appelé à renforcer les banques multilatérales de développement et à mettre en place des solutions globales pour la dette afin de réduire coûts et risques, tout en créant des emplois et en limitant les migrations irrégulières.

Accélérer la transition énergétique : Le monde est en voie de dépasser 1,5 °C de réchauffement.

Le Secrétaire général a souligné que la jeunesse africaine et les vastes ressources renouvelables du continent représentent un atout majeur pour une transition énergétique juste.

Il a appelé à augmenter les investissements dans les énergies propres, les réseaux électriques et le stockage, et à mobiliser 1 300 milliards de dollars par an pour les pays en développement d'ici 2035.

Promouvoir une transformation numérique inclusive : Guterres a insisté sur l'accès équitable à l'intelligence artificielle et a annoncé la création d'un groupe scientifique international indépendant sur l'IA, accompagné d'un fonds mondial pour renforcer les capacités, les compétences, les données et la puissance de calcul dans les pays en développement.

En conclusion, le Secrétaire général a rappelé que la réussite de l'Afrique est essentielle à la stabilité et à la prospérité mondiales :

« La réussite de l'Afrique est indispensable à un monde plus sûr, plus égalitaire et plus durable. Que ce sommet transforme les principes communs en progrès et en prospérité partagés », a-t-il affirmé.