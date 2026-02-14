Soudan: Al-Eiser regagne le pays en provenance de Koweit

Le Ministre de la Culture, de l'Information, du Tourisme et des Antiquités, Khalid Al-Eiser, est rentré aujourd'hui au pays après une visite fructueuse de trois jours à l'État frère du Koweit, accompagné d'une délégation du ministère regroupant le sous-secrétaire du Ministère Dr. Graham Abdel-Gader et membre de la Commission permanente de l'information arabe, et le responsable de la page du Soudan à l'information arabe, ingénieur Osman Al-Haj.

La délégation a participé aux séances de clôture des activités de « Koweit, capitale de la culture arabe pour l'année 2025 », aux travaux de la 104e session de la Commission permanente de l'information arabe et à la 22e session du Bureau exécutif des ministres arabes de l'Information.

Il a également rencontré le Ministre d'État pour les affaires des communications et des technologies de l'information et Ministre par intérim de la culture et de l'information au Koweit, Omer Saoud Abdelaziz Al-Omar, ainsi que plusieurs ministres de la culture, de l'information et du tourisme de plusieurs pays arabes.

Dans le cadre du renforcement des partenariats stratégiques avec le secteur privé, Al-Eiser s'est entretenu, au cours de la visite, avec la société "One Global", où il a tenu une réunion élargie avec la direction de la société et un certain nombre de spécialistes et de directeurs des sociétés et des unités qui y sont affiliées.

La réunion a porté sur les opportunités de coopération conjointe dans les domaines des médias, de la transformation numérique, de la production cinématographique et télévisuelle, de l'archivage, du développement du secteur du tourisme et d'autres secteurs économiques.

Avant son départ aujourd'hui, le ministre a tenu une conférence de presse organisée par l'ambassade du Soudan au Koweit, où un grand nombre de médias koweitiens, arabes et étrangers ont participé à la conférence.

Le ministre a présenté un exposé détaillé sur la situation au Soudan et les aspirations du gouvernement du Soudan à établir des ponts de communication avec les pays arabes qui se tiennent au côté du peuple soudanais durant cette période difficile.