Afrique: L'ambassadeur Mohamed Haroun présente ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur auprès de la République fédérale du Nigeria

13 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République fédérale du Nigeria, Mohamed Abdel Aal Haroun, a présenté jeudi dernier une copie de ses lettres de créance à Wahab Akande, directeur général du protocole au Ministère nigérian des Affaires étrangères, en prélude à leur présentation officielle au président nigérian Bola Ahmed Tinubu.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables du protocole du ministère du côté nigérian, ainsi que du chef adjoint de la mission diplomatique à Abuja.

L'atmosphère de la rencontre a reflété la profondeur des relations soudano-nigérianes, les deux parties ayant réaffirmé leur engagement et leur entière disposition à oeuvrer conjointement au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et leurs peuples, à élargir la coopération dans tous les domaines et à coordonner leurs positions sur les questions d'intérêt commun, dans l'intérêt des deux peuples frères.

Lire l'article original sur SNA.

