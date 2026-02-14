Congo-Kinshasa: 8 personnes portées disparues après un incident sur le bac Kalelu entre la Lomami et le Kasaï-Oriental

Un drame s'est produit ce vendredi matin 13 février sur le bac Kalelu, reliant la chefferie de Bakua Mulumba (province de Lomami) à celle de Bakua Kalonji (Kasaï-Oriental). Un accident impliquant un véhicule transporté sur le bac a causé la noyade de huit personnes.

Selon les premières informations recueillies auprès des témoins, sur le bac, environ douze personnes se trouvaient à bord d'un véhicule en pleine traversée de la rivière.

Alors que le bac venait d'atteindre l'autre rive et que la manoeuvre de débarquement était en cours, le conducteur du véhicule a démarré, puis enclenché brusquement la marche arrière.

Le véhicule a percuté le rebord du bac avant de tomber dans l'eau. Quatre passagers, dont le conducteur, ont pu être secourus. Huit autres étaient portés disparus en ce début de soirée.

Les opérations de recherche se poursuivent afin de tenter de retrouver les victimes noyées.