Soudan: Le Premier Ministre rencontre des représentants et figures de la communauté soudanaise à Munich

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris, a rencontré, en marge de sa participation aux travaux de la 62e édition de la Conférence de Munich sur la sécurité, des représentants et figures de la communauté soudanaise dans la ville de Munich, et les a présenté les évolutions de la situation au Soudan ainsi que les victoires réalisées par les forces armées et les forces qui les soutiennent, lesquelles oeuvrent à purifier le territoire du pays de la milice rebelle, à rétablir la sécurité et la stabilité et à garantir le retour des citoyens dans leurs foyers.

Le Premier ministre a également abordé les efforts du gouvernement de l'Espoir visant à assurer les services de santé et d'éducation et à reconstruire les institutions, et a salué les initiatives communautaires, en particulier celles de la jeunesse, pour leur soutien aux efforts officiels.

Le Premier ministre a en outre répondu aux questions et aux préoccupations des membres de la communauté soudanaise à Munich.

Il a enfin exprimé son appréciation pour l'intérêt qu'ils portent à la situation de leur pays, leur suivi de l'évolution des événements en cours et leur soutien aux efforts du gouvernement de l'Espoir en faveur de la reconstruction et du retour des citoyens.