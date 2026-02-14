Soudan: Le Premier Ministre rencontre la Ministre des AE de la RDC

Le Premier ministre Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et cheffe de la délégation de son pays participant aux travaux de la Conférence de Munich sur la sécurité, Mme Thérèse Kayikwamba.

Le Premier ministre a souligné les relations historiques liant les deux pays frères ainsi que les intérêts communs qui les unissent. Il a également adressé ses félicitations à la République démocratique du Congo pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Au cours de la rencontre, le Premier ministre a évoqué l'évolution de la situation au Soudan et la guerre d'agression globale à laquelle le pays est confronté. Il a également passé en revue les efforts du gouvernement visant à instaurer la paix et la stabilité, couronnés par l'initiative de paix qu'il a présentée devant une session du Conseil de sécurité en décembre dernier.

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a réaffirmé le plein soutien de son pays à l'unité du Soudan, à sa stabilité et à l'intégrité de son territoire, ainsi que la volonté de renforcer et de développer les relations bilatérales entre les deux pays.

Le Premier ministre a, en outre, adressé une invitation à la Première ministre de la République démocratique du Congo pour effectuer une visite au Soudan.