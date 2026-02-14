Soudan: Le Premier Ministre rencontre le responsable des affaires mondiales de Goldman Sachs

Le Premier ministre, Kamil Idris, a rencontré en marge de sa participation aux travaux de la 62e édition de la Conférence de Munich sur la sécurité, le responsable des affaires mondiales de Goldman Sachs et coprésident du Goldman Sachs Global Institute, Jared Cohen.

Au cours de la rencontre, le Premier ministre a passé en revue la situation au Soudan à la lumière de la guerre existentielle imposée au pays.

Il a présenté un exposé détaillé sur les violations continues commises contre des civils innocents par les Forces de soutien rapide (FSR) rebelles, ainsi que sur les actes de sabotage systématique visant les institutions et les infrastructures vitales et de services. Il a également souligné la nécessité pour la communauté internationale de condamner ces violations et de classer les FSR comme organisation terroriste.

Le Premier ministre a en outre évoqué les victoires continues des forces armées et des forces qui les soutiennent sur les différents fronts de combat pour vaincre la rébellion.

La rencontre a également abordé l'initiative de paix du Soudan, qui a reçu un large soutien aux niveaux régional et international, ainsi que les moyens de contribuer à sa mise en oeuvre. Les discussions ont insisté sur la nécessité de soutenir le Soudan dans les forums internationaux, en particulier américains.

Le Premier ministre a par ailleurs présenté les opportunités et les potentialités économiques disponibles dans le pays, ainsi que les importantes ressources dont il regorge, soulignant l'ouverture du gouvernement de l'Espoir et sa disposition à accueillir les capitaux et les investissements arabes, régionaux et internationaux.

À la fin de la rencontre, Prof. Kamil Idris a réaffirmé l'initiative du gouvernement soudanais pour la paix, indiquant que l'année 2026 serait une année de paix. Il a également salué la perspective d'une visite du responsable des affaires mondiales de Goldman Sachs et coprésident du Goldman Sachs Global Institute au Soudan afin de soutenir les efforts humanitaires, en coordination avec les agences des Nations Unies.