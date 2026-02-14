Afrique: Projet EQUI-RESP-AFRICA - Une initiative régionale pour une santé respiratoire plus équitable dans le continent

L'Institut national de santé publique (Insp) a accueilli le 11 février 2026, à Adjamé, l'atelier de lancement du projet Equi-Resp-Africa, une initiative ambitieuse visant à améliorer de manière équitable la santé respiratoire en Afrique.

Le projet ambitionne de réduire les décès, les maladies et les handicaps liés aux principales pathologies respiratoires, qui constituent aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique sur le continent. En accélérant la lutte contre ces affections, il entend contribuer à l'amélioration durable de la qualité de vie des populations africaines. L'initiative est financée par le National institute for health research (Nihr), à travers l'University of Edinburgh, en Écosse.

Mis en oeuvre dans cinq pays (la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud et le Kenya), le projet s'appuie sur une approche régionale et collaborative. En Côte d'Ivoire, la coordination des activités est assurée par la Cellule de recherche en santé de la reproduction (Cresarci), en collaboration avec l'Insp.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La stratégie d'intervention en Côte d'Ivoire repose sur une forte implication des communautés et des parties prenantes nationales, afin de développer des réponses adaptées aux réalités locales. Le projet favorise notamment la production de données probantes, le renforcement des interventions existantes et l'amélioration des politiques publiques en matière de santé respiratoire, dans une approche centrée sur l'équité et l'engagement communautaire », a expliqué Dr Marie-Laurette Agbré-Yacé, responsable de la Cresarci.

Pour sa part, le directeur général de l'Insp a souligné que le projet cible une frange particulièrement vulnérable de la population, notamment les enfants. « Les parents sont souvent confrontés à la prise en charge des maladies respiratoires infantiles. La composante communautaire du projet vise à renforcer les liens entre les communautés et les spécialistes, afin de mener des recherches, produire des données probantes et proposer des solutions concrètes pour réduire les maladies respiratoires chez les enfants, qui constituent un véritable problème de santé publique », a-t-il indiqué.

L'atelier de lancement avait pour objectif principal d'assurer une compréhension partagée du projet, d'aligner l'ensemble des acteurs impliqués et d'instaurer une dynamique de collaboration en vue d'une mise en oeuvre efficace des activités prévues.