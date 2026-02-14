Cote d'Ivoire: Mandataires judiciaires - 24 nouveaux acteurs au service du tissu économique

Vingt-quatre mandataires judiciaires ont officiellement prêté serment le 12 février 2026, au Palais de justice de Bingerville, lors d'une cérémonie solennelle organisée par le garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en collaboration avec la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires.

La cérémonie a été présidée par Soro Nougnon Ange-Rosalie Yéo, présidente du tribunal de Bingerville, en présence de magistrats, d'avocats, ainsi que des parents, amis et proches des récipiendaires, venus nombreux partager ce moment marquant de leur carrière.

Dans son allocution, la présidente du tribunal a souligné le rôle stratégique du mandataire judiciaire dans l'écosystème économique et juridique. Elle a rappelé que ce professionnel est un acteur clé dans la mise en oeuvre des procédures de redressement des entreprises viables en difficulté, mais également dans la liquidation de celles dont la situation économique et financière est irrémédiablement compromise. « Le mandataire est en quelque sorte le médecin des entreprises en difficulté », a-t-elle affirmé.

S'adressant directement aux nouveaux assermentés, Mme Soro Nougnon a insisté sur la dimension éthique et morale de leur mission. « Votre mission est en réalité un sacerdoce. Vous êtes des médecins au chevet des entreprises en difficulté. Vous ne devez pas considérer les missions qui vous sont confiées comme des marchés juteux pour vous enrichir au détriment de la société en difficulté, en l'asphyxiant davantage », a-t-elle déclaré avec fermeté.

Elle a également rappelé que le serment prêté ne constitue pas une simple formalité administrative, mais « l'ancrage de la conscience dans l'exercice de la justice ». La magistrate a enfin adressé ses vives félicitations aux 24 mandataires judiciaires pour cette étape décisive de leur parcours professionnel.

Prenant la parole à son tour, Kouassi Nadia, greffière en chef adjointe du tribunal de commerce d'Abidjan, a rappelé aux nouveaux mandataires les valeurs fondamentales qui encadrent leur fonction, notamment l'éthique, la probité et le respect strict des règles déontologiques en vigueur.

De son côté, Ouattara Aruna, secrétaire général de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, a mis en lumière le rôle déterminant des mandataires judiciaires dans la défense des intérêts des personnes physiques et morales confrontées à des difficultés économiques.

Au nom des récipiendaires, François Expédit Kangou a exprimé sa profonde reconnaissance envers les autorités judiciaires et ses pairs pour cette opportunité. Il a assuré que les nouveaux mandataires exerceront leurs fonctions avec responsabilité, rigueur et engagement, au service de la justice et de la sauvegarde du tissu économique national.