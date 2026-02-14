Cote d'Ivoire: Musée des Transports - L'histoire de la locomotion ivoirienne à découvrir

13 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Contribuer à écrire une page essentielle de l'histoire des transports en Côte d'Ivoire, faire connaître et valoriser le patrimoine national, promouvoir les moyens de locomotion d'hier et d'aujourd'hui à travers des expositions : telles sont les missions que s'est assignées le Musée des transports et du développement (Mtd), officiellement lancé le vendredi 13 février 2026 dans les locaux d'Agitel-Formation, à Cocody-Riviera Palmeraie.

« Ce musée est un centre culturel, un espace d'information, de documentation et de recherche, mais aussi un lieu d'échanges pour réfléchir ensemble à l'amélioration du secteur des transports », a déclaré Yavo Narcisse, professeur et spécialiste de l'histoire des transports, fondateur dudit musée.

Selon lui, le musée abritera notamment une vaste collection iconographique. « Ma collection comprend entre 500 et 1 000 photographies, que je compte enrichir progressivement afin de développer et d'agrandir ce musée », a-t-il expliqué.

Il a précisé que le projet donnera naissance à un musée physique intégrant des véhicules anciens, notamment ceux des années 1960, ainsi que des modèles contemporains. « Ainsi, les visiteurs ne découvriront pas uniquement des images. Ce lieu doit devenir un véritable espace de rencontres, de communication et de partage entre les acteurs du secteur », a-t-il insisté.

Narcisse Yavo a toutefois indiqué que, durant les deux premières années, en attendant de trouver des partenaires capables de financer un espace dédié, le musée sera provisoirement hébergé au sein d'Agitel-Formation.

Pour sa part, le colonel Bamba Sory, directeur général d'Agitel-Formation, a souligné l'importance d'un tel musée, estimant qu'il répond à la nécessité de préserver et de mettre en valeur le patrimoine des transports urbains en Côte d'Ivoire.

« Ce musée permet d'explorer l'histoire et l'évolution des modes de transport, de mesurer leur impact culturel et social et de découvrir les moyens de locomotion qui ont façonné le mode de vie des Ivoiriens, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours », a-t-il affirmé.

La cérémonie de lancement a offert aux visiteurs l'occasion d'admirer de remarquables photographies d'archives issues de la collection personnelle du fondateur, riche d'environ 500 clichés.

Parmi les pièces marquantes présentées figuraient le premier carrosse de transport urbain à Paris en 1883, le célèbre « gbaka » 1000 kilos, surnommé Rapide-Kodjo, les trains à vapeur alimentés au charbon de bois, ainsi que les premiers bus de la Sotra mis en circulation en 1961 sur les lignes pionnières A1, B1 et T1, au tarif de 15 Fcfa.

