Afrique: Session ordinaire de l'UA - Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé vendredi à Addis-Abeba

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé vendredi, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, où il prend part à la 39 Session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), a appris l'APS du Bureau d'information et de communication du gouvernement (BIC-GOUV) sur sa page Facebook.

Ce sommet de l'UA se tient le samedi 14 et dimanche 15 février 2026.

"Garantir une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063", est le thème central de cette session ordinaire annuel des dirigeants de l'Union africaine.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation vont ainsi débattre de la protection de la sécurité des ressources hydriques du continent en lien avec les défis en matière de paix et de sécurité en Afrique, a indiqué la Commission de l'Union africaine.

Selon l'organisation panafricaine, 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable et 700 millions d'autres vivent sans un assainissement adéquat.

La Commission de l'UA signale que la croissance démographique et l'urbanisation rapide nécessiteront au moins 50% de nourriture en plus et une multiplication, par dix fois, de la demande en eau pour la production d'énergie.

Plusieurs dirigeants du continent africain ont déjà fait le déplacement à Addis-Abeba qui abrite le siège de l'Union africaine.