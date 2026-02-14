Sénégal: Troisième édition du Forum national de la recherche économique et sociale, mardi, à Dakar

Dakar — La troisième édition du Forum national de la recherche économique et sociale se tient le 17 février prochain, à Dakar, sous l'égide du Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES), dont l'ambition est de faire de cette rencontre un cadre d'évaluation des politiques publiques en vue d'éventuels ajustements, a-t-on appris des organisateurs, vendredi.

"Nous allons tenir la troisième édition du Forum national de la recherche économique et sociale le 17 février à Dakar", une rencontre à laquelle plusieurs chercheurs sont attendus pour publier les résultats de leurs travaux, a annoncé la chercheure Fatou Cissé, au cours d'une session de formation et d'échanges à l'intention des journalistes, en prélude à cette rencontre.

Selon la chercheure, l'édition 2026 du Forum national de la recherche économique et sociale est en cohérence avec les ambitions de la "Vision Sénégal 2050" et la promotion de politiques publiques fondées sur des évidences empiriques solides.

Elle a rappelé que ledit forum se veut "un espace de dialogue entre chercheurs, décideurs publics, partenaires techniques et financiers, secteur privé et société civile".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'édition 2026 va porter sur "trois thématiques prioritaires, directement liées à l'agenda national de politiques publiques du Sénégal. Il s'agit du travail de soins non rémunéré, l'autonomisation économique des femmes, l'adoption vers un système alimentaire sain et durable et le renforcement de la protection sociale".

Le forum vise, de manière spécifique, à faire une évaluation des politiques économiques mises en oeuvre et à identifier les domaines nécessitant des ajustements, dans une optique de partage des résultats de recherche avec les décideurs politiques pour informer et orienter les décisions stratégiques des autorités.

Cela devrait permettre aux responsables politiques et aux techniciens de se familiariser avec l'utilisation des données probantes dans l'élaboration des politiques et la prise de décision, selon la chercheure.

Revenant sur les projets devant être présentés à l'occasion du forum, la chercheure a évoqué un paquet de projets de protection sociale en cours d'élaboration.

Le forum va permettre de "faire l'évaluation de l'enveloppe budgétaire pour financer la protection sociale élargie", sous l'angle de la soutenabilité budgétaire. "Une vingtaine de mesures ont été trouvées pour une meilleure soutenabilité des ressources publiques", comme taxer les produits de grande consommation, riz, huile et autres, a-t-elle expliqué.

Le travail de soins non rémunéré est le troisième point au menu du forum, en particulier le temps de travail des femmes et son impact, signale la chercheure.

"Les femmes prennent beaucoup de temps pour s'occuper des personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et les enfants au niveau de l'espace familial. A ce niveau, l'analyse des résultats a montré que seuls 17% des enfants fréquentent les services de garde, et pour les personnes âgées, les services ne sont pas trop développés", a indiqué la chercheure.

Soukeyna Diallo, chercheure au Consortium pour la recherche économique et sociale, travaille, pour sa part, sur un projet dénommé "Accès universel à des régimes alimentaires sains (AURAS)", qui vise une meilleure compréhension du système d'alimentation des Sénégalais, tant au niveau urbain que rural.

"L'objectif est de produire une masse critique d'évidences sur les environnements et comportements alimentaires au Sénégal", a-t-elle expliqué.

Une enquête réalisée dans ce sens entre 2026 et 2022, à travers un échantillon de 1800 ménages et 3000 personnes, a-t-elle signalé, ajoutant qu'un comité de pilotage a été mis en place, réunissant les acteurs pour un suivi des recommandations émises.