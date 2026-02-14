Afrique: Addis-Abeba hôte, à partir de samedi, du 39e Sommet de l'UA

Dakar — Le 39e Sommet de l'Union africaine (UA) s'ouvre, samedi, à Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie, en présence de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement du continent africain.

"Garantir une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063", est le thème central de ce sommet ordinaire annuel des dirigeants de l'Union africaine.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation vont ainsi débattre de la protection de la sécurité des ressources hydriques du continent en lien avec les défis en matière de paix et de sécurité en Afrique, a indiqué la Commission de l'Union africaine.

Selon l'organisation panafricaine, 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau potable et 700 millions d'autres vivent sans un assainissement adéquat.

La Commission de l'UA signale que la croissance démographique et l'urbanisation rapide nécessiteront au moins 50% de nourriture en plus et une multiplication, par dix fois, de la demande en eau pour la production d'énergie.

Plusieurs dirigeants du continent africain ont déjà fait le déplacement à Addis-Abeba qui abrite le siège de l'Union africaine.

Le chef de l'Etat sénégalais doit être représenté à ce sommet par le Premier ministre Ousmane Sonko. La rencontre va être clôturée dimanche.