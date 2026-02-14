Sénégal: La troisième édition du forum de La Mecque sur l'industrie halal s'ouvre samedi

Dakar — L'édition 2026 du forum Halal de La Mecque, la troisième du genre, s'ouvre samedi sur le thème "Le halal : une industrie professionnelle", annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Sous l'égide du ministre saoudien du Commerce, Majid bin Abdullah Al-Qassabi, cette édition prévue pour se poursuivre jusqu'au 16 février, suscite "un essor international croissant et un intérêt grandissant, car sa stratégie repose sur le développement du secteur halal à l'échelle mondiale".

La manifestation tire profit de "plusieurs partenariats stratégiques [conclus] avec un certain nombre d'organismes gouvernementaux, semi gouvernementaux, du secteur privé, d'organisations et de grandes entreprises locales et internationales dans plus de 16 pays à travers le monde", selon le communiqué.

Il explique que le forum Halal de La Mecque vise à "renforcer la confiance et l'intégration du concept de l'industrie halal sur les marchés mondiaux, en réunissant des leaders qui façonnent l'avenir du halal".

"Ces dernières années, le forum a rayonné à l'international, sensibilisé le public aux opportunités offertes par l'industrie halal et élargi son champ de participation internationale. Cette année, il s'efforce d'attirer davantage de spécialistes parmi les dirigeants et les décideurs, avec la participation de représentants officiels de différents pays et de présidents de chambres de commerce du monde entier", indique la même source.

La troisième édition du forum propose "un programme riche et varié, comprenant des tables rondes, des rencontres bilatérales et des ateliers, avec pour objectif d'accroître le nombre d'accords commerciaux entre entreprises locales et internationales".

Ces efforts, souligne le communiqué, s'inscrivent dans un contexte de croissance rapide du secteur halal à l'échelle mondiale, évalué à 2,42 billions de dollars en 2023 et dont la valeur devrait atteindre 3,36 billions de dollars d'ici 2028.

Le choix de La Mecque pour accueillir le forum s'explique par son statut sacré et sa position de destination incontournable du monde islamique, ainsi que par son rôle de centre névralgique alliant valeurs islamiques et dynamisme économique majeur, selon les initiateurs.

Cela confère au forum "un rôle essentiel dans l'élaboration d'un consensus international sur les concepts et les normes de l'industrie halal".

Le forum propose plusieurs programmes spécialisés pour accompagner l'industrie halal, notamment en matière d'entrepreneuriat, de franchise et d'import-export, ainsi qu'un espace d'experts halal permettant une première évaluation de la capacité des entreprises locales et internationales à obtenir la certification halal.

"En cohérence avec la Vision saoudienne 2030, le forum Halal de La Mecque contribue à renforcer la position du Royaume et son rôle pionnier dans l'économie halal et soutenir les entreprises saoudiennes pour qu'elles deviennent des leaders mondiaux dans ce secteur", selon le texte.