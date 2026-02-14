Afrique: L'UA s'engage à faire du partenariat Italie-Afrique un modèle de coopération équilibrée et tournée vers l'avenir.

Addis-Abeba — La Commission de l'Union africaine a réaffirmé son engagement à collaborer étroitement avec le gouvernement italien et ses partenaires pour faire du partenariat Italie-Afrique un exemple de coopération équilibrée et orientée vers l'avenir.

S'exprimant lors du deuxième Sommet Italie-Afrique à Addis-Abeba, le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné que ce partenariat devait s'inscrire dans le cadre de l'Agenda 2063 et des plans de développement continentaux.

« Guidée par la transparence, la prévisibilité et l'intérêt mutuel, la Commission de l'UA est prête à travailler avec l'Italie et tous les partenaires pour faire de ce partenariat un modèle durable, favorisant la prospérité et la stabilité sur les deux continents », a-t-il déclaré.

Mahmoud a rappelé que la tenue du sommet à Addis-Abeba, en marge de l'Assemblée de l'UA, illustre l'engagement commun en faveur d'une coopération structurée et durable.

Il a insisté sur le respect des priorités africaines, le suivi des cadres continentaux et l'importance d'un impact mesurable.

Il a salué la dynamique croissante du partenariat Italie-Afrique, mettant en avant le Plan Mattei comme vecteur de coopération renforcée dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, la santé, la connectivité numérique et l'eau.

Le président de la Commission a souligné que les infrastructures restent un levier clé de la transformation du continent et doivent s'intégrer aux initiatives majeures comme le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PDIA) et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

« Les investissements dans les corridors de transport, les interconnexions énergétiques et les réseaux numériques doivent stimuler le commerce intra-africain, l'industrialisation et la compétitivité », a-t-il affirmé, citant le corridor de Lobito comme exemple positif.

Il a également insisté sur la nécessité d'aller au-delà des exportations de matières premières en favorisant la valorisation locale, le transfert de technologies, le développement des compétences et l'inclusion des jeunes africains.

« De tels partenariats créeront des emplois décents, encourageront l'innovation et s'attaqueront aux causes structurelles de la pauvreté et de l'instabilité », a-t-il souligné.

Enfin, il a rappelé l'importance des thématiques de l'eau et de l'assainissement, fondamentales pour la santé, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'égalité des sexes et la résilience climatique, et a conclu que le sommet constitue une opportunité de définir « une feuille de route cohérente pour la prochaine phase de la coopération Italie-Afrique ».