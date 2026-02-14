Afrique: L'Éthiopie relie le continent au monde, l'Italie fait le pont avec l'Europe - Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — Lors de l'ouverture du deuxième Sommet Italie-Afrique à Addis-Abeba, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a affirmé que l'Éthiopie joue un rôle croissant dans la connexion de l'Afrique au reste du monde, tout en saluant la vision stratégique de l'Italie, qui vise à servir de lien entre l'Europe et le continent africain.

S'adressant aux chefs d'État, aux invités de marque et aux délégués, il a souligné le rôle central de l'Éthiopie sur les plans continental et international.

« L'Éthiopie connecte de plus en plus l'Afrique au monde.

Depuis Addis-Abeba, capitale diplomatique du continent, plaque tournante de l'aviation et de la logistique, et hôte de grandes conférences internationales, nous tissons des liens entre régions, marchés et idées, tout en faisant entendre la voix de l'Afrique à l'échelle mondiale », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a décrit ce sommet comme un moment charnière pour les relations Afrique-Europe :

« Ce rassemblement marque un tournant décisif : il est temps de passer du dialogue à l'action et de transformer les idées en résultats concrets pour nos populations. »

Soulignant l'engagement continu de l'Éthiopie dans le partenariat Italie-Afrique, il a rappelé la participation de son pays au premier sommet de 2024 et l'importance de traduire les engagements en résultats tangibles :

« Notre participation reflète une volonté commune de passer des paroles aux actes. »

Mettant en avant la jeunesse africaine, Abiy Ahmed a insisté sur le fait que la plus grande richesse du continent réside dans son peuple :

« L'Afrique est jeune, ambitieuse, prête à innover et à prendre les devants. »

Il a également souligné le rôle transformateur de l'innovation et des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, pour moderniser les infrastructures énergétiques, renforcer la sécurité alimentaire et sanitaire, faciliter le commerce et offrir des services publics plus efficaces.

Concernant le partenariat Afrique-Europe, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une coopération équilibrée et tournée vers l'avenir :

« Le partenariat Italie-Afrique montre que la coopération peut être harmonieuse et durable, en progressant simultanément sur les migrations, la lutte contre le changement climatique, la valorisation du potentiel africain et l'investissement dans les technologies émergentes. »

En conclusion, Abiy Ahmed a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à transformer ses paroles en actes et à garantir des bénéfices concrets pour sa population.

Le deuxième Sommet Italie-Afrique se tient pour la première fois sur le sol africain, en parallèle des réunions de haut niveau de l'Union africaine à Addis-Abeba.