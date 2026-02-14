Afrique: Le deuxième Sommet Italie-Afrique souligne le renforcement du partenariat stratégique à Addis-Abeba.

Addis-Abeba — Le deuxième Sommet Italie-Afrique s'est ouvert ce jour dans la capitale éthiopienne, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération politique et économique entre l'Italie et les pays africains dans des secteurs stratégiques prioritaires.

Organisé pour la première fois sur le sol africain, ce forum de haut niveau rassemble des chefs d'État et de gouvernement autour du Plan Mattei pour l'Afrique, initiative lancée en 2024 visant à promouvoir un partenariat structuré, durable et mutuellement bénéfique.

L'Éthiopie coorganise cette rencontre avec le gouvernement italien, illustrant l'approfondissement des relations bilatérales entre les deux pays.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre a souligné que, guidée par l'esprit de « Medemer », l'Éthiopie contribue à rapprocher l'Italie et l'Afrique en favorisant un progrès partagé, le renforcement des liens politiques et économiques, ainsi que la dynamisation du commerce, de l'innovation et de l'investissement à l'échelle continentale.

Le Premier ministre Abiy Ahmed et la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni prennent part à ce sommet, organisé en marge de la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

Les échanges devraient consolider la coopération économique et stratégique, avec un accent particulier sur le commerce, l'investissement, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et l'innovation.

La tenue de ce sommet à Addis-Abeba -- siège de l'Union africaine et considérée comme la capitale diplomatique du continent -- met en lumière le rôle croissant de l'Éthiopie en tant que plateforme d'engagement multilatéral et son engagement à approfondir les partenariats entre l'Afrique et ses partenaires mondiaux.

Il convient de noter que ce sommet est distinct du forum d'affaires « Investir en Éthiopie 2026 », prévu les 26 et 27 mars 2026.