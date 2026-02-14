Afrique: Sommet Italie-Afrique à Addis-Abeba - Renforcer et optimiser le Plan Mattei

Addis-Abeba — Le deuxième Sommet Italie-Afrique vise moins à célébrer les succès passés qu'à améliorer collectivement l'efficacité du Plan Mattei, a déclaré la Première ministre italienne, Giorgia Meloni.

Lancée par Giorgia Meloni, cette initiative cherche à redéfinir l'engagement de l'Italie en Afrique en combinant vision politique, coopération au développement et diplomatie économique.

Conçu comme une alternative constructive aux modèles traditionnels, le Plan Mattei ambitionne de positionner l'Italie en partenaire crédible, favorisant la co-création avec les acteurs africains et la mise en oeuvre de projets concrets et orientés résultats.

Lors de son allocution à Addis-Abeba, la Première ministre a insisté sur le fait que l'objectif du sommet est de réfléchir ensemble aux moyens de rendre le Plan encore plus pragmatique et adapté aux besoins des pays participants.

« Le succès de cette initiative dépend de notre capacité à rester à l'écoute, à ajuster notre approche, à apprendre de nos erreurs et à nous inspirer de la sagesse africaine », a-t-elle souligné.

Elle a également rappelé que tout progrès s'accompagne d'obstacles, qui servent de tremplin pour avancer : « Les résultats obtenus jusqu'ici ne sont pas une fin en soi, mais les graines pour une coopération future plus fructueuse. »

Soulignant l'approche italienne, Giorgia Meloni a précisé : « Notre objectif n'est pas de créer de nouvelles dépendances, mais de soutenir l'autonomie des peuples africains. Nous voulons construire et trouver des solutions ensemble, avec humilité et respect mutuel. »

Le sommet examine les avancées du Plan Mattei et fixe les priorités opérationnelles de la coopération future dans des secteurs clés tels que l'énergie, les infrastructures, l'éducation, la santé et le développement du secteur privé.