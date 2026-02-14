Afrique: Le Premier ministre Abiy plaide pour un partenariat Afrique-Europe ambitieux lors du deuxième Sommet Italie-Afrique

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a appelé à un partenariat Afrique-Europe transformateur, fondé sur la prospérité partagée, la dignité et les avantages mutuels, à l'occasion de l'ouverture du deuxième Sommet Italie-Afrique à Addis-Abeba.

S'adressant aux dirigeants et délégués des deux continents, il a souligné que la jeunesse africaine dynamique, associée à l'expérience, aux technologies et aux capitaux européens, peut générer une croissance et des opportunités inédites.

« En combinant le dynamisme créatif de notre jeunesse avec l'expertise, la technologie et les ressources européennes, nous pouvons bâtir des solutions offrant prospérité à nos continents et au-delà », a-t-il affirmé.

Décrivant le sommet comme un moment clé dans les relations Afrique-Europe, Abiy Ahmed a insisté sur la nécessité de transformer le dialogue en actions concrètes :

« Cette rencontre marque un tournant décisif : il est temps de passer des discussions aux résultats tangibles pour nos peuples. »

Il a salué le plan Mattei italien, notant sa complémentarité avec les priorités de développement et les réformes économiques de l'Éthiopie, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la résilience climatique, de l'agriculture intelligente, des infrastructures, de la transformation numérique et du développement du capital humain.

Le Premier ministre a mis en avant les projets emblématiques de l'Éthiopie -- grands barrages hydroélectriques, interconnexions énergétiques régionales, infrastructures ferroviaires et aéroportuaires, pôles d'innovation -- comme piliers de la croissance durable et du progrès partagé pour l'Afrique.

Soulignant le rôle stratégique d'Addis-Abeba comme capitale diplomatique du continent et hub pour l'aviation, la logistique et les conférences internationales, il a présenté l'Éthiopie comme un pont reliant l'Afrique aux marchés et aux idées du monde entier.

La jeunesse africaine, selon lui, constitue le plus grand atout du continent :

« L'Afrique est jeune, ambitieuse et prête à innover. Investir dans les compétences et les talents permettra de créer des emplois et de préparer les opportunités de demain. »

Le Premier ministre a également mis en avant le rôle transformateur de l'innovation numérique et de l'intelligence artificielle pour moderniser les systèmes énergétiques, agricoles, sanitaires, commerciaux et publics.

Le partenariat Italie-Afrique, a-t-il souligné, est un modèle de coopération équilibrée et tournée vers l'avenir, intégrant migrations, action climatique, croissance économique et progrès technologique.

Dans un message final fort, Abiy Ahmed a appelé à une redéfinition des relations Afrique-Europe :

« Ensemble, nous pouvons bâtir un partenariat fondé non pas sur la dépendance mais sur la dignité, non pas sur l'exploitation mais sur la prospérité partagée, et non pas sur le passé mais sur un avenir construit collectivement. »

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à approfondir sa coopération stratégique avec l'Italie et avec l'ensemble de l'Afrique, exhortant les dirigeants à agir avec détermination.

Le deuxième Sommet Italie-Afrique, organisé pour la première fois sur le sol africain, se tient parallèlement aux réunions de haut niveau de l'Union africaine à Addis-Abeba.