Madagascar: Basketball 3X3 - Champions Cup - Les deux Ankoay tombent sur les États-Unis

Le tirage au sort n'a pas fait de cadeau à Madagascar. Les deux champions d'Afrique devront se mesurer aux grandes nations qui dominent le basketball 3x3 mondial.

À Bangkok, où se jouera du 13 au 15 mars la FIBA 3x3 Thailand Champions Cup, les Ankoay hommes et dames ont hérité de groupes particulièrement relevés. Les rencontres se disputeront sur la CentralWorld Square, site emblématique du centre-ville.

Chez les hommes, Madagascar évoluera dans la poule B aux côtés des États-Unis, des Pays-Bas et de l'Australie. Madagascar croisera la route des champions olympiques en titre, les Pays-Bas. Les Américains figurent régulièrement parmi les meilleures nations au classement FIBA, tandis que les Néerlandais restent sur une deuxième place lors de l'édition 2025. L'Australie, troisième l'an dernier, complète un quatuor dense où chaque possession comptera. La Serbie, championne en titre en 2025, évoluera de son côté dans l'autre groupe, aux côtés notamment de la Lituanie et de l'Espagne.

Chez les dames, le défi s'annonce tout aussi immense. Les Ankoay évolueront dans la poule A avec les Pays-Bas, les États-Unis et l'Australie. Un plateau composé de nations au palmarès solide, habituées des podiums mondiaux et olympiques. Le Canada, tenant du titre 2025, mènera la compétition féminine dans l'autre groupe, avec l'Espagne et l'Azerbaïdjan.

Coupe du monde dans le viseur

En 2025, pour leur première participation, les sélections malgaches avaient mesuré l'écart qui les sépare encore des meilleures nations. Les deux équipes s'étaient inclinées en phase de poules, confrontées à l'intensité physique, à la précision à longue distance et à l'expérience tactique des cadors du circuit. Une expérience difficile mais riche en enseignements.

Au classement FIBA 3x3, Madagascar affiche une progression constante à l'échelle africaine, mais reste encore loin derrière les puissances européennes, américaines ou océaniques. Les Pays-Bas et les États-Unis bénéficient d'un vivier professionnel structuré et d'une présence constante sur le World Tour. L'Australie, quant à elle, capitalise sur une tradition de jeu rapide et athlétique parfaitement adaptée au format 3x3.

Pour les Ankoay, l'objectif sera double : rivaliser sur l'impact physique et améliorer l'efficacité offensive dans un format où chaque tir à deux points peut faire basculer un match. La marge d'erreur sera infime.

Pour Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball, l'objectif est clair : « Ce ne sera pas facile face au niveau des pays participants, mais ce sera une occasion unique pour nos équipes d'affronter le gratin mondial et de mieux se préparer pour la Coupe du monde en Pologne, prévue du 1er au 7 juin. »

Les vainqueurs de cette compétition décrocheront une qualification directe pour la Coupe du monde 2027, pour l'édition 2027 de la Champions Cup, ainsi que pour le tournoi olympique de qualification de 2028.

Composition des groupes

Hommes :Poule A : Serbie, Lituanie, Espagne, ThaïlandePoule B : États-Unis, Pays-Bas, Australie, MadagascarDames :Poule A : Pays-Bas, États-Unis, Australie, MadagascarPoule B : Espagne, Canada, Azerbaïdjan, ThaïlandeDonné Raherinjatovo