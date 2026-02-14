Madagascar: Prix Découvertes RFI - Claudio Rabé défend les couleurs malgaches

14 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Parmi les dix finalistes du Prix Découvertes RFI 2026, Claudio Rabé représente Madagascar dans une compétition musicale d'envergure continentale.

Madagascar résonne sur la scène africaine. Le 6 février, Radio France Internationale (RFI) a dévoilé la liste des dix finalistes du Prix Découvertes RFI 2026, un concours musical de référence sur le continent. Parmi eux, Claudio Rabé défendra les couleurs de la Grande Île après avoir franchi les trois phases de sélection.

Les votes du public sont ouverts jusqu'au 11 mars inclus sur le site de RFI. La voix des internautes comptera comme celle d'un membre du jury, composé d'artistes et de professionnels du monde musical. Cette année, le jury est présidé par MC Solaar. Le lauréat succédera à Reine Rima, sacrée en 2025.

Parcours international

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La sélection 2026 réunit des talents venus de plusieurs pays africains, notamment du Sénégal, du Cameroun, du Bénin, des Comores, de Maurice et de la RD Congo, confirmant le rayonnement international de cette compétition.

Âgé de 34 ans, Claudio Rabé est à la tête d'un collectif éponyme à l'identité musicale affirmée. Son univers mêle rock puissant, transe malgache et influences afro-psychédéliques. Ancien danseur, il puise dans ses racines et son énergie scénique pour offrir une expérience musicale intense et libératrice.

Entre Madagascar, la France et l'Australie où le groupe a enregistré un album l'artiste trace un parcours résolument international. Cette nomination parmi les dix finalistes marque une étape importante dans son ascension et offre à la scène malgache une visibilité accrue sur la scène africaine.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.