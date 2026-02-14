Madagascar: Prix Découvertes RFI - Claudio Rabé défend les couleurs malgaches

Parmi les dix finalistes du Prix Découvertes RFI 2026, Claudio Rabé représente Madagascar dans une compétition musicale d'envergure continentale.

Madagascar résonne sur la scène africaine. Le 6 février, Radio France Internationale (RFI) a dévoilé la liste des dix finalistes du Prix Découvertes RFI 2026, un concours musical de référence sur le continent. Parmi eux, Claudio Rabé défendra les couleurs de la Grande Île après avoir franchi les trois phases de sélection.

Les votes du public sont ouverts jusqu'au 11 mars inclus sur le site de RFI. La voix des internautes comptera comme celle d'un membre du jury, composé d'artistes et de professionnels du monde musical. Cette année, le jury est présidé par MC Solaar. Le lauréat succédera à Reine Rima, sacrée en 2025.

Parcours international

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La sélection 2026 réunit des talents venus de plusieurs pays africains, notamment du Sénégal, du Cameroun, du Bénin, des Comores, de Maurice et de la RD Congo, confirmant le rayonnement international de cette compétition.

Âgé de 34 ans, Claudio Rabé est à la tête d'un collectif éponyme à l'identité musicale affirmée. Son univers mêle rock puissant, transe malgache et influences afro-psychédéliques. Ancien danseur, il puise dans ses racines et son énergie scénique pour offrir une expérience musicale intense et libératrice.

Entre Madagascar, la France et l'Australie où le groupe a enregistré un album l'artiste trace un parcours résolument international. Cette nomination parmi les dix finalistes marque une étape importante dans son ascension et offre à la scène malgache une visibilité accrue sur la scène africaine.