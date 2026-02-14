Afrique: Mining Indiba 2026 - Rio Tinto QMM place Madagascar sur la carte minière africaine

Rio Tinto QMM a mis en lumière Madagascar lors du Mining Indaba 2026. L'entreprise a présenté ses investissements majeurs et son engagement pour le développement local.

Le Mining Indaba 2026, la plus grande conférence d'investissement minier du continent, s'est déroulé du 9 au 12 février 2026 au Cape Town International Convention Centre (CTICC) en Afrique du Sud, sous le thème « Stronger Together : Progress Through Partnerships », soulignant l'importance de collaborations durables pour le développement du secteur extractif. L'événement a rassemblé plus de 10 500 participants, dont plus de 1 300 investisseurs, 1 450 dirigeants d'entreprise et quelque 1 400 représentants gouvernementaux venus d'Afrique et du monde entier pour débattre des priorités et opportunités du secteur minier.

Dans ce contexte stratégique, Rio Tinto | QMM (QIT Madagascar Minerals) a profité de la plateforme internationale pour renforcer la visibilité de Madagascar en tant qu'acteur incontournable de l'industrie minière africaine. L'entreprise a mis en avant ses engagements structurels dans le Sud-est du pays, où son projet d'extraction d'ilménite à Fort-Dauphin constitue l'un des projets miniers les plus importants de l'île.

Dialogue

La direction de QMM a rappelé que l'entreprise a mobilisé plus de 400 millions de dollars dans des infrastructures stratégiques destinées à soutenir le développement régional. Parmi celles-ci, le port d'Ehoala, transformé en plateforme logistique essentielle pour l'acheminement de carburants, de denrées et de biens fondamentaux, est présenté comme un levier clé de croissance pour la région Anôsy. Par ailleurs, QMM consacre 4 millions de dollars par an au développement communautaire, soutenant 1 400 emplois locaux. Cette approche intégrée vise non seulement à optimiser l'exploitation des ressources, mais aussi à consolider les chaînes de valeur locales et à attirer de nouveaux investisseurs.

Les représentants de QMM ont également souligné l'importance du dialogue avec les autorités publiques et les acteurs locaux pour maximiser les retombées économiques et sociales des projets miniers. Cet accent sur la coopération s'aligne parfaitement avec le message central du Mining Indaba 2026, où gouvernements, entreprises et institutions financières ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour transformer la richesse minérale du continent en prospérité partagée.