Madagascar: Dégâts cycloniques - Les réponses d'urgence s'enchaînent

Madagascar fait face à une mobilisation internationale rapide après le passage dévastateur des cyclones Gezani et Fytia. Les partenaires du pays annoncent successivement des soutiens financiers ou matériels pour répondre à l'urgence humanitaire et amorcer le relèvement.

Via un communiqué, hier, la Banque mondiale a annoncé le déblocage immédiat de 37 millions de dollars américains destinés à financer un premier plan de réponse d'urgence. Une réponse à la demande des autorités malgaches, selon les explications. Cette enveloppe vise à assister en priorité près de quarante mille ménages touchés par les deux cyclones, notamment dans les zones les plus affectées. La mise en oeuvre est assurée par le Fonds d'Intervention pour le Développement (FID), en coordination avec le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC).

Cette réponse est financée à travers le Projet de filets de sécurité et de résilience (PFSR), le Projet régional pour la préparation aux situations d'urgence et l'accès à une reprise inclusive (REPAIR), ainsi que par l'activation du Projet de Réponse d'urgence contingente (CERP). Le dispositif combine des aides d'urgence, des transferts monétaires sociaux, des programmes argent-contre-travail, un appui nutritionnel, le rétablissement des services essentiels comme l'eau et l'électricité, ainsi que le renforcement de la coordination nationale de la réponse.

En parallèle, Madagascar bénéficie également d'un appui financier important de la Chine. Une cérémonie de signature de la convention y afférente s'est déroulée au palais d'État d'Ambohitsorohitra, en présence du colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État. Ji Ping, ambassadeur de Chine, a représenté le gouvernement chinois et Velonjara Rakotonandrasana, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, a signé au nom du gouvernement malgache.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La convention prévoit l'octroi d'un don de 65 milliards d'ariary, soit l'équivalent de 100 millions de yuans, en aide destinée à soutenir les efforts de redressement après les dégâts cycloniques. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale sino-malagasy et vise à accompagner les actions humanitaires et de reconstruction engagées par les autorités nationales, selon la présidence de la Refondation de la République.