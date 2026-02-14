Madagascar: Trépang et crabe - Des prix historiques

À Ampandrianomby, le 12 février 2026, le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB) a officialisé une réforme majeure des filières trépang et crabe. Objectif : assainir le secteur, renforcer la gouvernance et maximiser les retombées économiques pour Madagascar.

Les résultats sont déjà visibles sur les prix. Le trépang affiche une hausse spectaculaire, passant de 2,5 dollars/kg à une moyenne de 23 dollars/kg selon les espèces. Le crabe connaît également une revalorisation importante : le prix au collecteur grimpe de 8 000 ariary/kg à 18 000 ariary/kg, tandis que la valeur FOB atteint 8 dollars/kg. Des niveaux qualifiés d'historiques par les autorités.

La réforme prévoit une relance progressive des exportations des stocks 2023-2024 pour les espèces non inscrites à la CITES, dans un cadre légal strict. Après près de deux ans de suspension, la pêche au concombre de mer reprend dans plusieurs régions du nord et du nord-ouest, notamment Boeny, Diana, Sofia et Sava. La fermeture, décidée en février 2024, faisait suite à des cas de corruption, de pêche illicite et de mauvaise gestion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Côté crabe, la saison 2026 a débuté le 12 janvier avec l'exportation de crabes vivants vers l'Asie. Sur 54 entreprises candidates, 12 ont obtenu l'agrément, et deux ont exporté immédiatement. La Chine, principal marché, impose des exigences renforcées, dont l'enregistrement Sifer au port. Le quota de crabes vivants augmente de 10 %, atteignant 1 300 tonnes cette année.

Le MPEB annonce désormais des permis renouvelés, un inventaire rigoureux des stocks et des contrôles renforcés. Une régulation stricte pour garantir la durabilité, la transparence et une meilleure valeur ajoutée aux ressources marines malgaches.