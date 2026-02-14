Madagascar: Un nouveau financement du Fonds mondial pour le pays

Rencontre prometteuse. Les financements destinés à Madagascar pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vont augmenter. Le pays bénéficiera de nouvelles ressources financières du Fonds mondial de lutte contre ces maladies pour les trois prochaines années.

La signature relative à l'accès à ce financement a été conclue le 12 février, en Suisse, entre le Premier ministre Herintsalama Andriamasy Rajaonarivelo et le directeur chargé de la gestion des financements au sein du Fonds mondial, Mark Edington.

Ce financement permettra d'assurer la continuité des traitements et de renforcer le système de santé. Il constitue une opportunité importante. Les tests de dépistage du VIH/Sida ont souvent connu des pénuries ces dernières années, selon des professionnels engagés dans la lutte contre ces maladies. Les financements consacrés à ces programmes avaient enregistré une baisse.

Lors de cette rencontre, il a été convenu que des mesures correctives urgentes seraient mises en oeuvre par l'État dans le cadre du processus de réforme en cours, afin de renforcer le contrôle interne, garantir le respect des normes d'utilisation des financements et accélérer l'importation d'équipements et de médicaments de santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités indiquent en outre que l'amélioration de la gouvernance et l'utilisation transparente de ces ressources feront l'objet d'un suivi rigoureux, afin de s'assurer que cette aide contribue effectivement à sauver des vies et à protéger la santé de la population malgache.