Madagascar: État civil - L'Enrôlement biométrique se poursuit dans les districts

14 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Après le lancement de l'enrôlement biométrique dans les vingt-six communes du district d'Antananarivo Atsimondrano le 27 janvier, son déploiement officiel dans l'ensemble du district est prévu pour le début du mois d'avril. L'objectif est de faciliter l'accès des citoyens à l'état civil et de renforcer l'identification sécurisée des habitants.

D'après Holy Volana Rakotonirina, Directeur général du Centre national d'état civil et de l'identité (CNECI), cette initiative présente de nombreux avantages. Elle permettra notamment d'accélérer les procédures administratives, de sécuriser les données personnelles et de simplifier l'accès aux services publics.

Le responsable a insisté sur le fait que l'enrôlement biométrique est à la fois simple et rapide, ne nécessitant que peu de temps à chaque citoyen. Il a donc lancé un appel à la population afin que chacun participe activement à cette opération, qui constitue un pas important vers une administration plus efficace et moderne.

Pour l'heure, cette initiative est déjà en cours dans vingt-six communes pilotes, où elle a permis de tester les procédures et d'assurer la formation du personnel chargé des opérations sur le terrain. Fortes de ces premières expériences, les autorités du CNECI prévoient désormais de déployer le programme à grande échelle dès avril, couvrant toutes les communes et permettant à tous les citoyens d'être inscrits de manière sécurisée et fiable dans le registre national.

Pour les personnes majeures, qu'elles possèdent déjà une pièce d'identité ou non, il est toujours possible de s'inscrire à l'enrôlement biométrique. Celles qui possèdent une pièce d'identité peuvent se présenter avec leur CIN, une copie, même expirée ou non, leur passeport ou leur permis de conduire, directement auprès du bureau du district le plus proche. Quant à celles qui n'ont pas de pièce d'identité, elles peuvent se rendre au fokontany afin d'obtenir toutes les informations nécessaires pour procéder à leur inscription.

