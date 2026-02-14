Madagascar: Formule 1 - Le test de Iaro Razanakoto reporté

14 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Changement de dernière minute. En raison d'un souci mécanique sur la monoplace, les séances officielles de test de pilotage d'Iaro Niaina Razanakoto Ramamonjisoa, alias « Bou », prévues hier sur l'autodrome de Dubaï, sont reportées au début du mois de mars, avant le 10. Il sera aux commandes de l'ancienne Formule 1 Jaguar R1 V10, pilotée dans les années 90 par l'Irlandais Eddie Irvine.

Iaro a tout de même eu l'occasion de tester une Porsche GT3 sur le circuit de Dubaï hier avant de retourner en Thaïlande. Il avait débarqué à Dubaï le 8 février. Iaro a reçu l'invitation à ce test grâce au soutien précieux de ses sponsors, et c'est aussi le fruit de ses cinq années d'exploits et de son palmarès impressionnant dans l'univers de la course automobile Gran Turismo GT4 en Asie de l'Est.

Iaro Razanakoto est sous contrat avec Porsche au volant d'une Porsche 718 Cayman GT4 depuis 2023. Bou a remporté à deux reprises le titre de champion d'Asie de l'Est avec la Team B-Quik Absolute Racing. Après ses exploits impressionnants en GT4, Iaro accède désormais en GT3 à partir de cette saison.

