Madagascar: Rugby à XV Dames - Un match déséquilibré entre FTF Antohomadinika et UAS Cheminot

La cinquième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division féminine, propose ce dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka, un duel qui s'annonce déséquilibré entre FTF Antohomadinika et l'UAS Cheminot.

Deuxième au classement provisoire, le club d'Antohomadinika part largement favori face à une formation en quête de repères. Lors du match aller, disputé le 14 décembre, les joueuses de FTF avaient surclassé leurs adversaires sur le score sans appel de 53-7. Une démonstration de puissance et de maîtrise qui avait mis en évidence l'écart de niveau entre les deux formations.

Pour cette manche retour, l'enjeu est clair : FTF Antohomadinika veut consolider sa deuxième place derrière l'intouchable SC Besarety. Une victoire bonifiée permettrait de maintenir la pression en tête du classement, tandis que l'UAS Cheminot tentera avant tout de réduire l'écart et de montrer des signes de progression.

Programme de dimanche

Dames. 9 heures : UAS Cheminot vs FTFAHommes. 11 heures : UASC vs FTM, 13 heures : 3FB vs STM, 15 heures : CEA vs Cosfa