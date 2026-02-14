Madagascar: RN44 - Une ministre frôle le pire

La ministre Hanitriniaina Razafimanantsoa et son équipe ont effectué une sortie de route sur la RN44. Ils ont été rapidement pris en charge.

En déplacement dans l'Alaotra-Mangoro, au lendemain du passage du cyclone Gezani, la ministre d'État chargée de la Refondation de la République, Hanitriniaina Razafimanantsoa, a été impliquée jeudi soir dans un accident de la route sur la Nationale 44. Le véhicule qui transportait la ministre et trois collaborateurs a quitté la chaussée avant de s'immobiliser sur le bas-côté.

Selon les éléments disponibles, l'incident s'est produit alors que la délégation effectuait une mission officielle dans la région, notamment pour superviser la fa distribution d'aides aux populations touchées.

Plus de peur que de mal

Le 4x4 aurait brusquement quitté la route, occasionnant des dégâts visibles à l'avant du véhicule.

Les quatre occupants ont été rapidement pris en charge. Après des premiers soins à Moramanga, ils ont été transférés à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, à Antananarivo, pour des examens médicaux. Les contrôles ont indiqué que leur état n'inspirait pas d'inquiétude. Après quelques heures d'observation, tous ont pu regagner leur domicile.

Cet accident intervient dans un contexte de déplacements rendus plus délicats par les suites du cyclone, avec des axes routiers parfois fragilisés, des conditions de circulation changeantes et une vigilance accrue requise, en particulier sur les routes nationales. Les autorités compétentes pourraient, le cas échéant, procéder aux vérifications habituelles pour établir les circonstances exactes de l'incident.