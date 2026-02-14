Madagascar: Antsirabe - Une femme et son frère mis en garde à vue

14 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Depuis le 7 février, une femme surnommée Raneny, bien connue des habitants de Tsarahonenana Sahanivotry et gargotière au marché local, est placée en garde à vue à Antsirabe, avec son frère.

Elle est identifiée dans une vidéo filmée par un témoin oculaire. On la voit recouvrir trois hommes de paille, les asperger d'essence et les brûler vifs sur la prairie jouxtant le marché aux zébus, le mardi 3 février.

Selon des sources civiles, ces trois individus étaient soupçonnés d'avoir assassiné sa soeur, retrouvée morte le jour de l'An près du village, gisant à côté d'un boeuf. Les habitants pensaient qu'elle avait succombé à un coup de corne, avant que des rumeurs d'homicide ne se propagent.

La défunte s'était disputée avec sa belle-soeur peu avant sa mort. Cette dernière, arrêtée par la gendarmerie, aurait dénoncé les trois hommes qu'elle hébergeait chez elle. C'est cette accusation qui aurait déclenché la vengeance de Raneny.

Le jour du lynchage, lorsqu'une autorité a demandé à la foule en furie qui voulait exécuter le trio, Raneny s'est avancée et a levé la main, avant de passer à l'acte.

