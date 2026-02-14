Madagascar: Mahajanga - Une femme à la tête du Bianco

Une première à Mahajanga. Sitraka Harivony Maria Patrick Razanabahoaka, magistrate de carrière, âgée de 32 ans, a prêté serment en tant que directeur territorial du Bureau indépendant de lutte contre la corruption (Bianco) à Mahajanga.

La première responsable territoriale du Bianco est titulaire d'un master en droit des affaires et a également suivi des études à l'ENMG. Sitraka Harivony Razanabahoaka Maria Patrick a déjà occupé plusieurs postes, dont celui de substitut du procureur à Miarinarivo et au Pôle anti-corruption (PAC) à Mahajanga pendant trois ans, depuis le mois de mai 2022 à ce jour.

Elle a souligné, en quelques lignes, la vision et les objectifs fixés pour la direction territoriale de Mahajanga. La lutte contre la corruption sera renforcée. Cette démarche s'inscrit dans la politique générale de réforme du gouvernement et est conforme à la stratégie et à la vision définies par le ministère de la Justice, tout en répondant aux objectifs fixés par le Bureau indépendant de lutte contre la corruption.

« La lutte contre la corruption est essentielle pour une gouvernance efficace. La stratégie nationale de lutte contre la corruption repose sur trois piliers : l'éducation, la prévention et l'application de la loi. La direction territoriale du Bianco est l'un des organismes qui pilotent cette action au niveau régional. La direction territoriale de Mahajanga est chargée des régions de Betsiboka, Boeny, Sofia et Melaky», précise le nouveau directeur.

L'objectif est de rendre la direction de Mahajanga efficace et capable de mener à bien les missions qui lui sont confiées, afin d'obtenir des résultats concrets et mesurables. Nous allons essayer d'accélérer les investigations, tout en respectant les normes légales. Nous accordons une importance particulière à l'utilisation des techniques spécifiques requises par le développement des technologies de l'information et de la communication. Il est reconnu que la corruption se développe parallèlement à ces technologies. Il est nécessaire d'utiliser des méthodes d'enquête pertinentes pour pouvoir traiter les affaires de corruption majeures dénoncées par le public.

Il est aussi important de poursuivre la recherche et l'identification de tous les biens acquis par la corruption afin d'assurer leur restitution à l'État. Le renforcement de la coopération avec le Parquet au sein du Tribunal spécial de lutte contre la corruption sera aussi notre priorité. « Nous avons aussi le devoir d'apporter soutien et formation aux maires de notre circonscription. L'objectif n'est pas d'emprisonner, mais de voir un grand nombre de municipalités bien gérées et exemptes de corruption. Nous mettrons tout en oeuvre pour collaborer plus étroitement avec les acteurs du secteur immobilier afin de lutter efficacement contre les pratiques de corruption », a déclaré le nouveau directeur.