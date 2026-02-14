Madagascar: Cyclone Gezani - Le Secrétariat général de la COI active ses leviers de coopération sur-le-champ

Le Secrétariat général de la Commission de l'océan Indien (COI) a exprimé sa solidarité envers le peuple et les autorités de la République de Madagascar au lendemain même du passage du phénomène météorologique extrême.

Appel international

« Nos pensées vont aux familles et aux populations sinistrées. La COI se tient aux côtés de Madagascar et réaffirme son engagement en faveur de la solidarité régionale », a déclaré Edgard Razafindravahy, secrétaire général de la COI et non moins citoyen « malagasy » à part entière, quand bien même il aurait un statut entièrement à part en raison de son poste à Ebène, à Maurice, où l'appel à la solidarité internationale lancé par Madagascar a reçu un écho favorable.

230 000 euros

Joignant la parole à l'acte, le Secrétariat général de la COI a activé ses leviers de coopération sur-le-champ, dans tous les sens du terme. Sur le champ de la coopération régionale, en engageant une consultation officielle auprès des missions diplomatiques et des représentants des partenaires de développement et des observateurs de l'organisation intergouvernementale, qui ne pouvaient rester... COI.

Et sur le champ des secours d'urgence, par le déploiement de moyens matériels d'une valeur d'environ 230 000 euros. En somme, c'est le cas de le dire, l'équivalent d'1,150 milliard d'ariary ou de 5,750 milliards de Fmg. Et ce, afin de renforcer les capacités d'intervention du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) à travers le projet RDRM (Renforcement de la résilience et gestion de la réponse aux catastrophes dans l'océan Indien) soutenu par l'Union européenne.

Livraisons complémentaires

Les matériels en question sont composés d'équipements informatiques complets (19 ordinateurs, serveurs NAS, écrans pour mur d'images, système de visioconférence et 32 smartphones robustes) pour assurer le suivi des secours en temps réel au niveau du centre opérationnel et de la coordination. Pour l'intervention de terrain, mise à disposition d'une vedette à coque planante avec moteur hors-bord pour les premiers intervenants.

And last but not least, sur le plan de la logistique de crise, fourniture de mobilier de bureau et d'onduleurs pour garantir la continuité des opérations en situation d'urgence. Deux livraisons complémentaires d'équipements, à savoir des motopompes et 25 projecteurs LED, sont prévues d'ici la fin du mois de février, car la réhabilitation des dégâts occasionnés par Gezani va prendre du temps.

Alerte précoce

L'engagement de la COI s'inscrit d'ailleurs dans le temps. De la prévention et de la préparation. Notamment à travers le projet Hydromet, soutenu par l'Agence française de développement (AFD), le Fonds vert pour le climat et l'Union européenne, le système de prévision météorologique de Madagascar est en cours de modernisation. La livraison d'équipements de pointe, cette année, viendra renforcer durablement les systèmes d'observation et, de fait, les capacités nationales d'alerte précoce et de gestion des évènements extrêmes.

Résilience régionale

Au-delà des impacts immédiats des catastrophes climatiques, la COI intervient aussi dans la prévention de leurs conséquences sanitaires. Par le biais du réseau SEGA - One Health, soutenu par l'AFD, elle apporte son appui à la prévention, la surveillance et la riposte face aux risques sanitaires, y compris ceux susceptibles d'être aggravés par les effets du changement climatique, contribuant du... coût, à une approche intégrée de la résilience régionale.

Le réseau est en alerte grâce à son système régional de partage d'informations, permettant une veille renforcée. Des épidémiologistes de terrain formés dans le cadre du programme FETP pourront être mobilisés, aux côtés d'agents communautaires formés, afin de soutenir la détection précoce et la réponse rapide au plus près des populations. Comme celles des régions gravement touchées par Gezani.

« En ces moments difficiles, nos pensées vont d'abord aux familles endeuillées, aux personnes blessées et à toutes celles et ceux qui ont perdu leurs maisons ou leurs moyens de subsistance », est-il souligné dans le communiqué de la COI. Avant d'ajouter que « face à ces épreuves répétées, la coopération entre nos îles demeure essentielle pour accompagner les efforts de reconstruction et renforcer durablement la résilience des populations ».