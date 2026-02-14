Madagascar: Aire protégée de Bongolava - Enjeu de gouvernance

Face à l'échéance de son contrat de gestion, l'association Bongolava Maitso - Tafo Mihaavo a sollicité une audience auprès de la Direction générale du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) afin de clarifier les modalités de renouvellement de son mandat.

Gestionnaire de l'aire protégée de Bongolava Maitso depuis plus de dix ans, couvrant 70 000 hectares entre Port-Berger et Mampikony, l'association rappelle qu'elle est à l'origine de la création du site. Celui-ci se distingue par sa richesse en biodiversité, notamment en palissandre et en lémuriens localement appelés « Akomba », ainsi que par la présence de sites culturels sacrés.

Continuité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les responsables, l'organisation repose sur « une gouvernance décentralisée couvrant 54 fokontany » et plusieurs communes. Des pépinières sont opérationnelles dans chaque commune, avec une production annuelle estimée à 5 000 plants destinés au reboisement. L'association affirme respecter « l'ensemble des procédures de validation prévues dans le cadre du SAPM », notamment les réunions de concertation et l'approbation des Plans de travail annuels (PTA) par les instances compétentes, dont la DREDD et le Gouvernorat. Le projet mobilise près de 250 employés et bénéficierait de l'appui de six bailleurs de fonds, pour un budget annuel évalué à un milliard d'ariary. Les responsables soulignent que cette stabilité financière constitue « une garantie de continuité pour la gestion communautaire » de l'aire protégée.

Reconnaissance

À l'approche du renouvellement du contrat, des leaders communautaires et des autorités locales plaident pour la reconnaissance de l'antériorité et de l'expertise de l'association. Ils estiment que la poursuite du mandat permettrait de consolider les acquis de plus d'une décennie de conservation. L'association réaffirme sa volonté de collaborer avec les autorités compétentes et indique rester « pleinement disposée à fournir toute clarification nécessaire » concernant son dossier. Elle exprime sa confiance envers l'État pour une décision tenant compte des enjeux environnementaux et sociaux liés à la gestion du site.