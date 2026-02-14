Madagascar: Antananarivo Avaradrano - Trois personnes incarcérées pour tentative de meurtre

14 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Une affaire d'une rare gravité a secoué le district d'Antananarivo Avaradrano. Une femme et deux hommes viennent d'être placés en détention préventive pour tentative de meurtre. La femme est également poursuivie pour avoir voulu faire assassiner son propre mari jusque dans son lit d'hôpital, en tentant de soudoyer des médecins pour « achever le travail ».

Les faits ont éclaté lorsqu'un homme, grièvement blessé par arme blanche, a été admis en urgence à l'hôpital d'Anosy Avaratra, dans la nuit du 21 au 22 janvier 2026. Arrivé sans accompagnateur, son cas a immédiatement alerté le personnel médical. Informée, son épouse s'est rendue sur place. Elle aurait alors proposé une forte somme d'argent aux médecins afin qu'ils mettent fin aux jours de son mari.

Les praticiens, refusant catégoriquement toute compromission, ont aussitôt saisi la Police nationale via le Commissariat central d'Antananarivo Avaradrano et déposé plainte pour tentative de corruption et tentative d'homicide. Une fois rétabli et sorti de l'hôpital, la victime a, à son tour, porté plainte auprès du commissariat de Sabotsy Namehana. Il a déclaré que son épouse, en complicité avec son amant et un autre individu, aurait planifié son assassinat dans des circonstances particulièrement violentes, sans toutefois parvenir à ses fins. Malgré la violence de l'attaque, il a survécu à ses blessures.

La police a alors ouvert une enquête. Les investigations ont conduit à l'arrestation de trois suspects. Lors de leur audition, ils auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Un quatrième individu reste activement recherché. Déférés au parquet le 12 février 2026, les mis en cause ont été placés en détention provisoire à la Maison centrale d'Antananarivo Avaradrano. L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire, qui met en évidence une dérive inquiétante mêlant violence conjugale, trahison et tentative de corruption en milieu hospitalier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.