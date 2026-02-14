Madagascar: Antananarivo Avaradrano - Trois personnes incarcérées pour tentative de meurtre

Une affaire d'une rare gravité a secoué le district d'Antananarivo Avaradrano. Une femme et deux hommes viennent d'être placés en détention préventive pour tentative de meurtre. La femme est également poursuivie pour avoir voulu faire assassiner son propre mari jusque dans son lit d'hôpital, en tentant de soudoyer des médecins pour « achever le travail ».

Les faits ont éclaté lorsqu'un homme, grièvement blessé par arme blanche, a été admis en urgence à l'hôpital d'Anosy Avaratra, dans la nuit du 21 au 22 janvier 2026. Arrivé sans accompagnateur, son cas a immédiatement alerté le personnel médical. Informée, son épouse s'est rendue sur place. Elle aurait alors proposé une forte somme d'argent aux médecins afin qu'ils mettent fin aux jours de son mari.

Les praticiens, refusant catégoriquement toute compromission, ont aussitôt saisi la Police nationale via le Commissariat central d'Antananarivo Avaradrano et déposé plainte pour tentative de corruption et tentative d'homicide. Une fois rétabli et sorti de l'hôpital, la victime a, à son tour, porté plainte auprès du commissariat de Sabotsy Namehana. Il a déclaré que son épouse, en complicité avec son amant et un autre individu, aurait planifié son assassinat dans des circonstances particulièrement violentes, sans toutefois parvenir à ses fins. Malgré la violence de l'attaque, il a survécu à ses blessures.

La police a alors ouvert une enquête. Les investigations ont conduit à l'arrestation de trois suspects. Lors de leur audition, ils auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés. Un quatrième individu reste activement recherché. Déférés au parquet le 12 février 2026, les mis en cause ont été placés en détention provisoire à la Maison centrale d'Antananarivo Avaradrano. L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire, qui met en évidence une dérive inquiétante mêlant violence conjugale, trahison et tentative de corruption en milieu hospitalier.

