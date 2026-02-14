Madagascar: Secteur pétrolier - Vers la reprise de la promotion pétrolière auprès des « majors » internationaux

Refondation rime aussi avec redynamisation du secteur pétrolier. Les autorités s'apprêtent actuellement à relancer la promotion pétrolière de Madagascar auprès des grandes compagnies pétrolières internationales, plus communément appelées « majors ».

L'annonce a été faite hier, lors d'une conférence de presse, par le directeur général de l'Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS), le général de brigade Andriantaolo Tsilavonjato Honoré.

Série de décrets

Une annonce qui fait suite à la décision stratégique de l'État, prise lors du Conseil des ministres du 6 février dernier, d'assainir et de réorganiser des filières minières et d'hydrocarbures. On rappelle qu'une série de décrets relatifs aux hydrocarbures a été prise durant ce Conseil. Le DG de l'OMNIS a cité, entre autres, la suppression de 17 titres miniers d'hydrocarbures, pour cause d'expiration de la date de validité, et de 4 autres non utilisés ; ainsi que l'annulation de 21 contrats de partage et de production.

« Ces annulations ont été motivées par le non-respect des termes du contrat et l'absence de renouvellement des titres », a précisé le DG, en citant notamment le contrat de partage de production signé le 27 août 2015 sur le site pétrolier de Belo Profond Nord, regroupant 6 blocs pétroliers. « Ces dispositions ont été prises dans un objectif de renforcer la gouvernance et la transparence du secteur pétrolier », a ajouté le DG de l'OMNIS.

Code pétrolier

Un renouveau, en somme, pour le secteur pétrolier malgache, qui s'engage de nouveau sur le marché pétrolier mondial. En effet, l'OMNIS, qui représente le gouvernement dans la gestion opérationnelle du secteur, annonce la reprise de la promotion pétrolière de Madagascar au niveau international. « On va faire cette promotion auprès des grandes compagnies pétrolières internationales. » La promotion en question a été suspendue en 2019 avant de reprendre en janvier 2025. En préalable à cette promotion pétrolière, les autorités annoncent la refonte du code pétrolier. Par ailleurs, un décret fixant le domaine minier national d'hydrocarbures et un nouveau modèle de contrat de partage de production seront publiés au moment opportun.

Potentialités

De belles perspectives, en somme, pour le secteur pétrolier et, partant, pour l'économie malgache, puisque l'on va peut-être finalement assister à l'exploitation des richesses pétrolières du pays, qui dispose d'un potentiel particulièrement intéressant mais insuffisamment exploité. Les potentialités pétrolières onshore du pays comptent, par exemple, 167 blocs, dont seulement un, celui de Tsimiroro, est opérationnel.

On peut citer, entre autres, les sites pétroliers de Mahaboboka, Manandaza, Manambolo et Sikily, avec des réserves de gaz et d'huile légère, avec 80 % d'indices. Sans compter, bien évidemment, les fameux sites de Bemolanga et de Tsimiroro. En site offshore, 577 blocs sont encore ouverts, avec également des potentialités prometteuses dans les bassins d'Ambilobe, de Mahajanga et de Morondava.

L'OMNIS, qui fête cette année son 50e anniversaire, fait, en tout cas, preuve d'optimisme dans ce projet de relance du secteur pétrolier, sous le signe du respect des législations en vigueur et de la bonne gouvernance. Le rêve est permis quant à l'espoir de revivre le bon vieux temps de la coopération de Madagascar avec des compagnies majeures comme Exxon Mobil, Shell, Total Energies, BP, Chevron, ENI et AGIP.