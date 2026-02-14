Madagascar: Sécurité alimentaire - Promotion d'une agriculture sensible à la nutrition

Une table ronde sur le positionnement des acteurs et partenaires en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de transformation des systèmes alimentaires a été organisée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à l'hôtel Colbert, hier.

« L'objectif consiste à aligner les appuis techniques et financiers de toutes les parties prenantes aux activités du service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce qui permettra d'identifier les complémentarités, les zones de convergence, les gaps de financement et les opportunités de mobilisation des ressources », a expliqué Bruno Raoelina, chef de service de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein du ministère de tutelle, lors de l'ouverture de cet atelier, hier.

Et lui de rappeler que ce département ministériel joue un rôle majeur dans la promotion d'une agriculture sensible à la nutrition en soutenant les exploitants agricoles à produire non seulement pour être rassasiés, mais aussi pour veiller à la santé.

Besoins et contraintes. À l'issue de cette table ronde, « ces différents acteurs et partenaires concernés vont adapter leurs interventions tout en intégrant les considérations nutritionnelles dans la mise en oeuvre de la feuille de route nationale pour la transformation des systèmes alimentaires à Madagascar », a-t-il poursuivi.

Il faut savoir que le Service de Sécurité alimentaire et nutritionnelle a pour mission d'assurer la mise en oeuvre opérationnelle des programmes, projets et actions du ministère de tutelle relatifs à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en lien avec les orientations stratégiques nationales et sectorielles. Il coordonne également la mise en oeuvre et le suivi des activités du plan opérationnel de la feuille de route nationale sur la transformation des systèmes alimentaires.

« Le but est d'améliorer la disponibilité alimentaire en contribuant à l'augmentation durable et diversifiée de la production agricole et d'élevage et de promouvoir la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires en appuyant la transition vers des systèmes alimentaires durables, inclusifs et résilients face au changement climatique. Ce qui permettra aux producteurs d'améliorer leurs productions et d'approvisionner les marchés de l'océan Indien », a-t-il enchaîné.

Par ailleurs, « nous allons collecter les besoins et les contraintes des acteurs locaux dans neuf régions en vue d'établir un plan d'action régional en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle », d'après toujours Bruno Raoelina.