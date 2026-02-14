Madagascar: Banque Mondiale - 37 millions USD pour 40 000 ménages impactés par Fytia et Gezani

Face aux ravages des cyclones Fytia et Gezani, la Banque mondiale débloque en urgence 37 millions de dollars pour venir en aide à 40 000 ménages sinistrés. Ce plan d'assistance, mis en oeuvre avec le gouvernement malgache, combine secours immédiats et actions de relèvement pour restaurer les services essentiels et préparer la reconstruction.

À la demande du gouvernement malgache, la Banque mondiale a annoncé le déploiement immédiat d'un plan d'urgence de 37 millions de dollars afin de répondre aux besoins les plus pressants des populations touchées par les cyclones Fytia et Gezani. Cette première intervention vise à apporter une assistance directe à 40 000 ménages sinistrés.

Le financement provient du Projet de filets de sécurité et de résilience (PFSR), du projet régional REPAIR pour la préparation aux crises et la reprise inclusive, ainsi que du Projet de Réponse d'Urgence Contingente (CERP), un mécanisme récemment instauré pour permettre des actions plus rapides et plus flexibles face aux catastrophes naturelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Relèvement. Ce plan d'assistance combine plusieurs volets : secours d'urgence et transferts monétaires sociaux, programmes argent-contre-travail, compléments nutritionnels, rétablissement des services essentiels (eau et électricité), renforcement de la coordination nationale de la réponse. La mise en oeuvre sera assurée par le Fonds d'intervention pour le développement (FID), en collaboration avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Parallèlement, la Banque mondiale accompagnera le gouvernement dans l'identification des actions de relèvement sectoriel, notamment la remise en état des services sociaux de base (éducation et santé) et des infrastructures de transport. Dans les prochains jours, une mission conduite par Atou Seck, représentant résident de la Banque mondiale à Madagascar, se rendra dans l'Est du pays, notamment à Toamasina.

Objectif : appuyer la mise en oeuvre des premières mesures de réponse et évaluer les besoins prioritaires en matière de relèvement et de reconstruction. « Nos pensées accompagnent tous les Malagasy touchés par les cyclones Gezani et Fytia. Nous sommes profondément inspirés par la solidarité et la capacité de résilience des communautés à travers le pays en cette période difficile », a déclaré Atou Seck.