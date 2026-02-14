Madagascar: Gezani - Le bilan s'élève à 40 morts 427 blessés et 273 417 sinistrés

14 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

L'heure est à la reconstruction et au relèvement de la population fortement affectée par le passage du cyclone Gezani, notamment à Toamasina, où les aides de toute nature commencent à affluer, venant des concitoyens et de diverses entités nationales et internationales.

Le bilan, toujours provisoire, du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), datant d'hier matin, fait état de 40 morts (dont 32 dans le district de Toamasina II, 2 à Ambatondrazaka, 1 à Brickaville, 1 à Manjakandriana et 1 à Ankazobe), 427 blessés, ainsi que de 6 personnes portées disparues, 273 417 sinistrés issus de 74 393 ménages, et 16 318 personnes déplacées, issues de 11 468 ménages. Quant aux dégâts matériels, il a été rapporté 37 830 habitations endommagées, 18 797 habitations complètement détruites et 14 630 maisons inondées. On notera également 563 écoles complètement décoiffées et 76 autres entièrement détruites, ainsi que 142 établissements scolaires endommagés.

48 sites d'hébergement accueillent actuellement les sinistrés de Gezani, répartis dans les 24 districts des cinq régions les plus touchées par ce cyclone. Les sinistrés y bénéficient d'aides humanitaires et de soins médicaux en cas de besoin. Des aides et dons de diverses natures commencent à affluer, notamment à travers le BNGRC, mais également à travers des initiatives personnelles de simples concitoyens présents sur les lieux où se trouvent des personnes ayant besoin d'aides urgentes.

De même, des aides internationales sont également attendues incessamment. Une rencontre des autorités de la Refondation avec les partenaires techniques et financiers, qui a eu lieu à Toamasina, a permis d'évaluer les besoins réels, d'envisager les réponses adéquates et de les mettre en oeuvre dans les plus brefs délais.

