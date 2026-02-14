Madagascar: Trail d'Ibity - Une 10e édition annoncée avec des mesures renforcées

L'une des plus grandes courses nature du pays, le Trail d'Ibity, fera son retour avec sa 10e édition le dimanche 19 avril 2026 à Ibity, dans le district d'Antsirabe. Avec trois épreuves au programme, pas moins de 1 500 participants sont attendus sous le ciel du mont Ibity.

Dix ans après sa création, le Trail d'Ibity s'est imposé comme un événement sportif et solidaire incontournable dans le calendrier annuel des amateurs de trail. Né d'une conviction forte de faire du sport un levier de solidarité et de développement humain, cet évènement célèbre sa 10e édition dans un contexte particulier, marqué par la volonté affirmée des organisateurs de renforcer la qualité de l'organisation.

L'édition précédente, endeuillée par un décès, a profondément marqué les esprits. Tirant les leçons de cet événement tragique, mais également de l'expérience accumulée au fil des neuf éditions, l'organisateur entend cette année mettre en place une organisation plus rigoureuse, mieux structurée et axée en priorité sur la sécurité des participants, tant sur le parcours que sur le site de départ et d'arrivée.

En effet, le départ sera donné sur le site du partenaire historique Alpha Ciment, avant que les coureurs ne s'élancent sur les sentiers escarpés et spectaculaires du massif d'Ibity. Classé Nouvelle Aire Protégée (NAP), ce massif est reconnu pour sa richesse écologique et paysagère. Sa préservation est assurée grâce à une collaboration étroite avec le Missouri Botanical Garden, partenaire clé dans la protection de la biodiversité locale.

Une course, une cause. Trois épreuves seront proposées afin de toucher un large public : un parcours de 3 km, ouvert aux familles et aux enfants, une course de 15 km destinée aux coureurs intermédiaires et l'épreuve reine de 31 km, réservée aux traileurs confirmés. Le nombre de participants a été volontairement limité à 1 500, afin de préserver la qualité de l'événement et de garantir une expérience sécurisée.

Fidèle à son esprit d'origine, le Trail d'Ibity conserve une forte dimension sociale. Les fonds collectés serviront exclusivement à soutenir la Maison de la Nutrition d'Ibity dans la lutte contre la malnutrition infantile, un fléau qui touche encore de nombreuses familles rurales à Ibity. L'événement contribue également à la promotion d'un tourisme durable et responsable dans la région.

Cette 10e édition sera marquée par la remise d'un t-shirt souvenir exclusif à chaque participant et par la mise en avant de la course corporate interentreprises, destinée à renforcer l'implication du secteur privé. Les inscriptions seront ouvertes du 16 février au 15 mars 2026, en ligne ainsi qu'auprès des partenaires techniques ORTANA Antaninarenina et ORTVAK Gare Antsirabe. Le 19 avril 2026, sportifs, entreprises, partenaires et familles sont invités à courir ensemble pour la performance, mais surtout pour la bonne cause.