Madagascar: Basket 3X3 - Champions Cup - Du très lourd pour les Ankoay à Bangkok

Les Ankoay hommes et dames sont fixés sur leurs adversaires pour la 2e édition du Champions Cup en Thaïlande.

Les sélections malgaches de 3x3 connaissent désormais leurs adversaires et leur calendrier pour la deuxième édition de la FIBA 3x3 Champions Cup, l'un des rendez-vous les plus prestigieux du calendrier mondial. Après une première édition marquante en 2025, la FIBA a, à nouveau, réuni les nations les plus performantes de la planète dans la capitale thaïlandaise.

Chez les hommes, Madagascar rejoint une poule A particulièrement relevée, composée des Pays-Bas, deuxième nation au classement mondial 3x3 et finaliste de la dernière Champions Cup, des États-Unis, vainqueurs de l'AmeriCup, et de l'Australie, championne d'Asie à plusieurs reprises.

Les Malgaches, sacrés champions d'Afrique, entreront en lice le 13 mars face à l'Australie, équipe réputée pour son intensité physique et son expérience continentale. Dans la foulée, ils affronteront les États-Unis, formation américaine qui cherchera à imposer son jeu rapide et athlétique. Le 14 mars, Madagascar conclura cette phase de poule face aux Pays-Bas, nation européenne qui vise le trophée après sa place de finaliste.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chez les dames, la poule B sera tout aussi corsée. Les Ankoay dames, elles aussi championnes d'Afrique, croiseront le fer avec des équipes de haut rang : les Américaines, les Hollandaises et les Australiennes. Le 13 mars, les Ankoay dames débuteront contre les États-Unis, victorieuses de l'AmeriCup et réputées pour leur puissance offensive.

Le 14 mars, la troupe de Christiane affrontera ensuite l'Australie et les Pays-Bas dans une série de confrontations décisives pour la qualification. Face à des adversaires aux palmarès riches et variés, le plateau est très relevé pour les Malgaches. Les deux sélections auront un mois pour préparer cette première compétition majeure du basket 3X3.