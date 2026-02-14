Arrivé à Antananarivo le 12 février au soir, après un séjour à La Réunion et à l'île Maurice, le chef étoilé Thierry Marx a choisi de découvrir Madagascar pour rendre visite à son confrère, Éric Koller, le directeur général de l'Hôtel Colbert, le temps d'une journée.

Thierry Marx est un chef étoilé de renom, célèbre pour sa cuisine moléculaire et son engagement social. Ses activités marquantes incluent la création des écoles d'insertion gratuites « Cuisine mode d'emploi(s) », son rôle de juré dans Top Chef et la conception de repas pour les astronautes, entre autres.

Il a profité de ce court séjour pour faire une visite d'observation du monde de l'hôtellerie et du tourisme dans la capitale. Le chef Thierry Marx a en tout cas été impressionné par la qualité de l'accueil et le professionnalisme du personnel du Colbert, où il a séjourné. « J'ai passé un séjour extraordinaire, avec une hospitalité de très haut niveau », a-t-il confié. Dès son arrivée à l'aéroport, il dit avoir ressenti l'enthousiasme de la jeunesse malgache, dynamique et passionnée.

Séduit par les saveurs locales, notamment le zébu et les plats traditionnels malgaches, il souligne : « Je trouve très intéressant de découvrir l'identité d'un peuple à travers sa cuisine. Vous savez, la magie de la cuisine, de la gastronomie, c'est l'échange culturel. » Admiratif des fruits et du terroir malgaches, il voit un potentiel considérable dans le tourisme, l'agriculture et l'éco-gastronomie. Son bref séjour ne lui a pas permis de tout voir, mais ce premier aperçu l'a déjà conquis. Il a annoncé son intention de revenir en octobre pour explorer plus largement la culture, les paysages et les richesses humaines de Madagascar. Il est reparti hier soir des étoiles plein les yeux, conquis par les attraits culinaires et touristiques de Madagascar et les rencontres humaines qui ont enrichi sa petite aventure en terre malgache.