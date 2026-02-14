Ile Maurice: Quand les fleurs sentent bons les sentiments

En ce jour de la Saint-Valentin, les fleuristes sont les témoins privilégiés des plus belles déclarations d'amour. Parmi eux, il y a Freshflora Malini Florist, fondé par Siven Pareatumbee et nommé ainsi en hommage à son épouse Malini.

L'histoire de cette entreprise familiale débute en 2011. Avant même d'ouvrir leur première boutique à Lallmatie, le couple Pareatumbee avait déjà une vision claire : offrir des fleurs de qualité, cultivées avec passion. Malini Pareatumbee avait suivi un cours de designer floral aux États-Unis, une expérience qui a fortement inspiré leurs débuts. «C'est là que nous sommes vraiment entrés dans ce domaine», confie le fondateur.

Ils ont commencé par la plantation de fleurs, apprenant progressivement les exigences du métier. Avec le temps et beaucoup de travail, l'entreprise a grandi. Aujourd'hui, Freshflora Malini Florist compte huit boutiques à travers l'île, preuve d'une évolution construite «doucement, doucement» mais solidement.

Leur exploitation florale est impressionnante. Sur leurs terres, trois arpents sont consacrés aux roses, les vedettes de la Saint-Valentin; deux arpents aux gerberas, appréciés pour leurs couleurs éclatantes ; deux arpents de chrysanthèmes, cultivés surtout en hiver et un arpent dédié à d'autres fleurs comme les oeillets d'Inde et diverses variétés décoratives.

Siven et Malini, le poumon derrière Freshflora Malini Florist.

Pour répondre à la forte demande, l'entreprise importe également des fleurs de Malaisie et du Kenya. Une équipe de travailleurs, dont plusieurs étrangers, contribue chaque jour à maintenir la qualité et la fraîcheur des produits.

La Saint-Valentin représente l'une des périodes les plus importantes de l'année pour ce couple d'entrepreneurs. La préparation des sols commence dès décembre afin que les fleurs soient prêtes pour la récolte en février. Cette année, environ 40 000 tiges de roses ont été récoltées localement tandis que 20 000 autres ont été importées du Kenya.

«Tout doit être prêt quatre à cinq jours avant la fête», explique Siven Pareatumbee. Les fleurs sont ensuite conservées dans des chambres froides pour préserver leur fraîcheur. L'équipe prépare aussi des compositions spéciales car certains clients aiment ajouter des chocolats, des peluches ou d'autres petites attentions pour rendre leur cadeau encore plus mémorable.

Leur service de livraison surprise fait également partie des prestations les plus demandées.

Le 14 février, les boutiques ouvrent exceptionnellement à partir de 6 heures jusqu'à tard dans la nuit afin de répondre à la demande. Parmi les souvenirs qui ont marqué Siven Pareatumbee, il y a cette scène touchante. «Une année, dans la soirée du 13 février, juste avant minuit, un chauffeur d'hôtel s'est arrêté alors qu'il rentrait chez lui après le travail. Il voulait être le premier à offrir un bouquet bien frais à sa femme. Il était tellement heureux de pouvoir le faire...»

Au-delà du commerce, Freshflora Malini Florist participe à la création de souvenirs précieux. Car offrir des fleurs, c'est bien plus qu'un geste : c'est une façon simple de dire je t'aime. Et depuis plus d'une décennie, cette entreprise mauricienne continue de faire fleurir l'amour, un bouquet à la fois.