Ile Maurice: Célébrer l'amour sous toutes ses formes

Le 14 février nous invite à faire une pause dans le rythme parfois effréné de la vie pour célébrer l'amour. La Saint-Valentin est bien plus qu'une journée de fleurs, de chocolats ou de grandes déclarations enflammées. Elle nous rappelle que l'amour se vit au quotidien, dans les gestes simples, les regards complices et les attentions sincères.

À l'origine, la Saint-Valentin était une fête chrétienne, dédiée à un martyr nommé Valentin. Avec le temps, elle est devenue une célébration culturelle et symbolique de la romance dans plusieurs régions du monde. Elle représente surtout un moment pour se souvenir que l'amour est une force universelle, capable de rapprocher les coeurs et d'apporter de la lumière dans nos vies.

Impossible d'évoquer la Saint-Valentin sans penser à Cupidon, ce petit ange malicieux armé de son arc et de ses flèches. Selon la mythologie romaine, il touche les coeurs pour faire naître l'amour, parfois là où on s'y attend le moins. Mais au-delà du mythe Cupidon nous rappelle une vérité simple : l'amour arrive souvent de manière inattendue et transforme nos vies avec douceur.

La Saint-Valentin se célèbre de mille façons. Certains choisissent d'offrir des cadeaux, des fleurs ou d'organiser un dîner en amoureux pour marquer l'occasion. D'autres préfèrent partager un bon repas entre amis ou passer du temps avec leurs enfants et leurs parents. Car au fond, c'est une fête pour tous ceux que l'on aime. L'amour ne se limite pas au couple : il se vit aussi en famille et entre amis.es.

Les avis restent toutefois partagés. Pour certains, le 14 février est un jour comme les autres, et ils n'attendent pas une date précise pour exprimer leurs sentiments. Pour d'autres, c'est un moment spécial, une belle opportunité de rappeler à l'être cher à quel point il compte. On entend aussi souvent cette question : pourquoi montrer davantage son amour ce jour-là alors que cela devrait être une attention de tous les jours ? Peutêtre faut-il simplement envisager cette fête comme un rappel, une invitation à ne jamais oublier d'aimer et de le montrer tout au long de l'année.

Voici trois histoires inspirantes de couples, qui prouvent que l'amour peut prendre différentes formes et traverser les épreuves avec force, patience et tendresse.

Un rappel précieux

Ces témoignages nous rappellent que l'amour se nourrit chaque jour et qu'aimer, c'est aussi soutenir l'autre dans les moments difficiles, célébrer ses réussites et avancer ensemble malgré les défis. Ce sont souvent les petites attentions répétées qui construisent les plus grandes histoires.

Alors, en ce jour de la Saint-Valentin, prenons le temps de dire merci à ceux qui comptent pour nous. Pas seulement à notre partenaire mais aussi à notre famille, à nos amis et à toutes les personnes qui rendent notre vie plus belle.

Que vous choisissiez de célébrer cette fête de manière simple ou grandiose, l'essentiel devrait être d'aimer sincèrement et ne jamais hésiter à le montrer.

Amandine et Rishi : L'amour au-delà des différences

L'histoire d'Amandine et de Rishi débute en 2014 sur leur lieu de travail. Très vite, leur amitié évolue vers une relation amoureuse, officialisée l'année suivante devant leurs familles. Mariés depuis 2016, ils sont aujourd'hui les parents comblés de trois enfants. Leur couple est un bel exemple d'ouverture et de respect mutuel. Alors qu'elle est catholique, lui hindou, ils ont su créer un foyer où chacun trouve sa place. Chez eux, les traditions se rencontrent, se respectent et s'enrichissent.

Leur priorité est de transmettre à leurs enfants des valeurs fortes : l'amour, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Leur parcours montre que les différences ne sont pas des obstacles mais plutôt une richesse lorsque le respect et la compréhension guident la relation.

De l'amour à l'amitié... à la créativité

Nitasha et Navin Seerputtee, affectueusement surnommés «Gaté», se sont rencontrés lors d'un anniversaire de 18 ans. Et ce qui devait être au départ un mariage arrangé s'est transformé en une vraie histoire d'amour. Mariés depuis l'an 2000, ils ont célébré leurs 25 ans de mariage l'an dernier et leur parcours est marqué par la complicité et la fidélité. Installés au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans, ils sont les heureux parents de deux filles.

Ensemble, ils partagent leur bonne humeur sur TikTok à travers des sketches, des blagues et des recettes de cuisine. Leur naturel et leur joie de vivre font rire des milliers de personnes. Pour eux, le secret d'une relation durable repose sur des valeurs essentielles : la foi, le respect, la confiance et l'amour. Leur histoire nous rappelle que l'amour se construit aussi dans les rires, dans les défis surmontés et les moments simples partagés à deux.

Les Mamours : quand l'amitié devient la plus belle des bases

Karen et Nicolas Fanny vivent ensemble depuis 16 ans et ont dix ans de mariage. Avant d'être amoureux, ils étaient avant tout des amis et c'est justement cette amitié qui a été le socle de leur relation. Grâce à cette fondation solide, ils ont pu bâtir une vie de couple basée sur la communication, l'écoute et le respect. L'humour occupe également une place importante dans leur quotidien.

Parents de trois enfants qu'ils appellent affectueusement leurs «petits Valentins», ils les placent au coeur de leur vie. Leur projet «Les Mamours», soit des vidéos de comédie sur la vie de couple et de famille qui obtiennent des milliers de Likes, reflète cette complicité et leur envie de partager de la joie autour d'eux à travers des situations simples et amusantes.

Pour la Saint-Valentin, ils ont choisi de vivre un moment spécial : une messe dédiée aux couples dans leur paroisse, suivie d'un dîner dansant. Une belle manière de célébrer leur union. Mais Karen raconte avec tendresse que d'habitude, cette fête se passe tranquillement à la maison et ils sont entourés de leurs enfants. Preuve que le bonheur se trouve souvent dans la simplicité. Leur message aux couples est le suivant : «l'amour se construit chaque jour et se cultive avec patience, écoute et humour.»