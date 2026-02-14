Ile Maurice: Mohammad Husein Abdool Rahim évite la prison et écope de travaux communautaires

Il devait purger 12 mois derrière les barreaux. Il effectuera finalement 180 heures de travaux communautaires. Jeudi 12 février, la Cour intermédiaire a revu la sanction infligée à Mohammad Husein Abdool Rahim, condamné pour escroquerie dans le sillage de l'affaire Bet365, qui avait secoué le pays, il y a près d'une décennie.

Le 29 janvier dernier, la magistrate Sophie Chui Gunness avait prononcé une peine d'emprisonnement d'un an, tout en suspendant son exécution dans l'attente d'un rapport social.

Ce document, présenté à la cour, s'est révélé favorable au quadragénaire. Il a convaincu la magistrate d'opter pour une mesure alternative. L'homme devra désormais se rendre au centre communautaire de Camp-Yoloff, deux fois la semaine, les mardis et jeudis de 9 heures à midi. Une nouvelle comparution est fixée au 30 juin prochain afin de vérifier le respect de cette décision.

L'affaire trouve son origine en 2017. Husein Abdool Rahim avait été poursuivi sous deux accusations d'escroquerie. Le 2 décembre de l'année dernière, la Cour intermédiaire l'a reconnu coupable d'un seul chef.

Il a, en revanche, été acquitté concernant une somme de Rs 500 000 qu'il aurait soutirée, en octobre 2016, à son ex-compagne, Lynn Joelle Ah Fat. Sur ce point, la cour avait estimé que les preuves n'étaient pas établies au-delà de tout doute raisonnable.

Pour l'accusation retenue, les faits concernent Sylvio Joseph Sundanum, alors âgé de 63 ans. L'accusé lui avait fait miroiter un gain d'environ deux millions d'euros sur la plateforme Bet365 UK Online Sports Betting. Afin de «sécuriser» cet argent, il lui aurait demandé d'effectuer un dépôt de 2 800 euros, soit Rs 154 672. Au fil des échanges, la victime a versé jusqu'à Rs 935 000 avant de comprendre qu'elle avait été dupée. Depuis, Rs 300 000 ont été remboursées.

Au-delà des chiffres, l'affaire avait marqué l'opinion publique, notamment parce que le nom de l'ancien Attorney General, Ravi Yerrigadoo, avait été cité dans le dossier, entraînant sa démission.

Face à la cour, Mohammad Husein Abdool Rahim, qui a toujours plaidé non coupable, évite aujourd'hui la prison. Sa peine prend la forme d'un engagement concret au service de la communauté.