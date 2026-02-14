Ile Maurice: Un élan de solidarité redonne espoir à une mère célibataire et ses trois enfants

Un groupe de volontaires a récemment rénové une maison située à Bambous, appartenant à une mère célibataire élevant seule ses trois enfants. Une initiative marquée par la générosité, la détermination et un profond sens d'humanité.

L'affaire a été signalée le 7 janvier. Touchés par la situation précaire dans laquelle vivait cette famille, les volontaires ont effectué une première visite des lieux le 14 janvier. Ce qu'ils ont découvert ce jour-là les a profondément bouleversés.

«Nou ti bien tris kan nou finn fer nou site visit le 14 Zanvie. Kan nou finn trouve dan ki leta zot ti pe reste», confie Sharon. Face aux conditions de vie jugées alarmantes, le groupe n'a pas hésité longtemps. «Imediatman, nou finn pran desizion pou al de lavan pou ed zot.»

Sans aucun sponsor ni soutien financier externe, les volontaires ont décidé de s'appuyer uniquement sur leurs propres moyens. «Malgre nou pena okenn sponsor, nou'nn koumans donn nou leker, nou lamour, nou letan», explique-t-elle. Un engagement personnel total, qui illustre la force de la solidarité communautaire.

Les travaux de rénovation ont officiellement débuté le 25 janvier et se sont achevés le 12 février. En un peu plus de deux semaines, la maison a subi une transformation significative, offrant désormais un cadre de vie plus sûr et plus digne à la famille. Le dernier coup de pinceau ainsi que la touche finale de la décoration ont été réalisés par Shyann, qui a veillé aux moindres détails pour apporter une ambiance chaleureuse et harmonieuse à la maison.

Pour les volontaires, cette rénovation ne se limite pas à un simple toit réparé ou à des murs repeints. Elle représente un nouveau départ pour les enfants. «Ledikasion bann zanfan bien inportan. Aster, zot ena enn twa pou zot kapav ameliore dan lekol», souligne Sharon. Disposer d'un environnement stable et sécurisé constitue en effet un facteur essentiel pour leur concentration, leur équilibre et leur réussite scolaire.

Derrière cette mobilisation se trouvent plusieurs volontaires : Shehzaad, Rouben, David, Mayaven, Sharon, Shyann et Waleed. Ensemble, ils ont consacré leur temps libre, leur énergie et leurs ressources pour améliorer le quotidien de cette mère et de ses enfants.

Un véritable lien humain

Au-delà des travaux matériels, c'est un véritable lien humain qui s'est tissé. «À chaque fois que nous allions là-bas, quand nous regardions ces enfants, cela nous donnait encore plus de courage. Nous mangions même ensemble», raconte Shehzaad. Ces moments de partage ont renforcé leur motivation et donné un sens encore plus profond à leur engagement.

Aujourd'hui, la maison rénovée symbolise bien plus qu'un simple chantier achevé. Elle représente l'espoir, la solidarité et la preuve qu'avec de la volonté et du coeur, il est possible de changer concrètement la vie d'une famille, même sans grands moyens financiers.