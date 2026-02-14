Ile Maurice: Granulés de plastique - Le gouvernement vise à réduire leur utilisation

En 2024, Maurice a importé plus de 29 800 tonnes de granulés de plastique, soit plus de 32 % de toutes ses importations de plastique, pour une valeur totale déclarée avoisinant Rs 2,2 milliards. Ce volume d'importations, conjugué à une tendance à la hausse constante, fait craindre une aggravation de la situation d'ici 2030 si des mesures concrètes ne sont pas prises dès maintenant, car les granulés de plastique, matière première à l'origine d'innombrables produits, constituent une source majeure de pollution et de déchets marins.

Dans ce contexte, le Conseil des ministres du vendredi 6 février a approuvé la mise en oeuvre des recommandations d'un projet intitulé «Analyse de la chaîne d'approvisionnement des granulés de plastique», entrepris par le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique dans le cadre du projet «Implementing Sustainable Low and Non-Chemical Development in Small Island Developing States» (ISLANDS), qui est mis en oeuvre dans 33 petits États insulaires en développement à travers le monde et financé par le Global Environment Facility.

Dans une vidéo postée sur Facebook, le mercredi 11 février, la junior minister à l'Environnement, Joanna Bérenger, a déclaré : «Ziska novam 2025, nou pa ti ena okenn linformasion lor kantite plastic pellets pe rant dan pei. Bann sif pe montre enn krwasans konstan. E sitiasion pou res anpire si nou pa fer nanye avan 2030.» Dans ce contexte, un rapport d'inventaire a été commandité afin de réaliser une analyse complète de la chaîne d'approvisionnement des granulés de plastique à Maurice et de formuler des recommandations pour réduire leur utilisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur les 75 000 tonnes de déchets plastiques générés chaque année et acheminés vers le flux de déchets, seuls environ 4 % sont collectés pour être recyclés. En 2024, environ 158 millions de bouteilles en PET ont été produites et seulement 35 % ont été collectées pour être recyclées. Afin de lutter contre la pollution plastique, grâce à l'élaboration d'un cadre stratégique visant à réduire progressivement l'utilisation de granulés de plastique dans l'économie, une analyse complète de la chaîne d'approvisionnement des granulés de plastique a été réalisée dans le but de formuler un cadre stratégique visant à réduire progressivement l'utilisation de granulés de plastique dans l'économie nationale.

Les principales recommandations de l'étude sont les suivantes : les granulés de plastique devraient être classés comme produit réglementé, et le système douanier nécessite des mécanismes de contrôle et de déclaration améliorés pour assurer un suivi efficace des importations de granulés. Ces mesures contribueront à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie durable et rationnelle de lutte contre la pollution plastique. De plus, l'université de Maurice soutient activement ces initiatives, notamment en élaborant une feuille de route pour une île Maurice sans plastique. Une approche collaborative impliquant les ministères du Commerce et de l'Environnement ainsi que le bureau du Premier ministre est en cours afin d'aborder le problème de manière globale.

Comprendre la complexité des chaînes d'approvisionnement et le comportement des consommateurs est essentiel pour éviter toute stagnation des progrès. En agissant dès maintenant pour classifier et contrôler les importations de granulés, Maurice peut combler des lacunes critiques, protéger son environnement, et s'orienter vers une straté- gie réaliste et à long terme contre la pollution plastique.