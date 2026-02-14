Ile Maurice: Des pèlerins sanctionnés pour obstruction sur la voie publique et non-respect des normes

13 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

La soirée du jeudi 12 février a été marquée par des tensions à Highlands, dans le cadre du pèlerinage de Maha Shivaratri lorsque des pèlerins se dirigeant vers le lac sacré de Grand-Bassin ont été rappelés à l'ordre par la police pour avoir provoqué une importante perturbation dans la circulation routière.

Selon les informations recueillies, plusieurs groupes transportaient des kanwars ne respectant pas les dimensions réglementaires exigées pour des raisons de sécurité. Informés par les policiers qu'ils ne pourraient poursuivre leur trajet avec ces structures non conformes, certains d'entre eux ont alors décidé d'investir les deux voies reliant Highlands à Curepipe, bloquant complètement la circulation.

Cette obstruction a entraîné une paralysie temporaire du trafic et nécessité l'intervention d'éléments de la Special Supporting Unit, ainsi que de la Special Mobile Force afin de rétablir l'ordre et permettre à la circulation de retourner à la normale.

Les pèlerins désobéissants ont été verbalisés pour obstruction sur la voie publique et non-respect des normes relatives aux dimensions des kanwars. Les policiers ont souligné que ces actions inappropriées auraient pu avoir de graves conséquences, notamment en cas d'urgence médicale ou de nécessité d'intervention rapide des services de secours.

Si la fête de Maha Shivaratri rassemble chaque année des milliers de fidèles dans un esprit de dévotion, les autorités rappellent que le respect des règles de sécurité demeure essentiel pour garantir le bon déroulement des pèlerinages et la sécurité de tous les usagers de la route.

