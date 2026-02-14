Ile Maurice: Une fillette renversée et grièvement blessée

Un grave accident de la route s'est produit dans la soirée du jeudi 12 février à Brisée-Verdière, plongeant une famille dans l'angoisse. Une fillette de six ans est actuellement hospitalisée après avoir été violemment percutée par une voiture sur Reetoo Road, une route habituellement calme de la localité de Grande-Retraite.

Selon les informations recueillies, l'accident s'est produit aux alentours de 17 h 45. Un homme de 51 ans, habitant Laventure, circulait en voiture lorsqu'il a été soudainement confronté à une situation imprévisible.

Dans sa déposition à la police, il raconte e que la petite était en train de courir, poursuivie par un chien. Dans sa course pour échapper à l'animal, elle aurait brusquement traversé la route, sans voir le véhicule qui arrivait. Malgré la tentative du conducteur d'éviter le choc, la collision n'a pas pu être évitée.

L'impact a grièvement blessé la fillette. Sans perdre de temps, le conducteur l'a immédiatement transportée à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, à Constance, où elle a reçu les premiers soins. Son état de santé est jugé sérieux, suscitant une vive inquiétude parmi ses proches.

Les autorités ont procédé aux constatations d'usage. Des notes et des mesures ont été prises sur les lieux de l'accident en présence du conducteur. Un alcootest a également été effectué sur le conducteur et il s'est révélé négatif, confirmant qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool au moment des faits.

Au-delà des éléments techniques, ce drame rappelle à quel point un simple instant peut faire basculer plusieurs vies. En quelques secondes, une fin d'après-midi ordinaire s'est transformée en cauchemar pour cette enfant et sa famille, désormais suspendue aux nouvelles médicales.

Cet accident met aussi en lumière la vulnérabilité des enfants face aux dangers de la route. Leur imprévisibilité, souvent liée à la peur ou au jeu, exige une vigilance constante de la part des automobilistes, mais également une surveillance accrue des adultes.

Une enquête policière a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet accident. Pendant ce temps, toute une communauté espère un rétablissement rapide pour la petite victime, dont le sourire manque déjà à son entourage.